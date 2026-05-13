MLB》大谷翔平敲5月份首轟無用 山本由伸失5分、道奇苦吞4連敗

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在3局下擊出陽春砲，這也是他5月份首轟，但日本強投山本由伸先發6.1局失掉5分寫本季單場最糟，道奇最後在主場以2比6敗給巨人，道奇吞下4連敗。

大谷翔平首打席擊出右外野安打，道奇接著靠安打、觸身球攻占滿壘，明星捕手史密斯（Will Smith）擊出高飛犧牲打，為道奇先馳得點。第3局大谷翔平擊出左外野反方向的超前陽春砲，幫助道奇取得2比1領先，這是大谷翔平5月份首轟。

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山本由伸前2局沒有失分，3局上被巨人33歲捕手哈斯（Eric Haase）擊出陽春砲。第5局山本被外野手巴德（Harrison Bader）擊出追平陽春彈，接著又被哈斯擊出超前陽春砲，單局失掉2分。山本第6局讓對手3上3下。

山本由伸。（法新社）



第7局山本由伸續投，連續被敲2安讓對手攻占一、三壘，他讓巨人大物艾德里奇（Bryce Eldridge）敲二壘平飛球被接殺後，就被換下場。接替投球的道奇老將崔南（Blake Treinen），先被巨人代打吉伯特（Drew Gilbert）用突襲短打點出內野安打送回1分，南韓好手李政厚擊出帶有2分打點的二壘安打，道奇單局再失掉3分。道奇打線

道奇打線全場有4安，大谷翔平全場4打數敲出2支安打，包含一發陽春砲，本季第7轟出爐，另選到1次保送、吞1次三振，這是大谷翔平睽違11場擊出全壘打，賽後打擊率為2成40，整體攻擊指數（OPS）為0.797。

總計山本由伸主投6.1局用93球，被敲6安，包含挨了3轟是生涯單場最差，失掉5分都是自責，送出8次三振，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.60，此戰最快投到98英里（約157.7公里）。

巨人右投豪瑟（Adrian Houser）先發5.2局失2分，收本季首勝。巨人打線全場有10支安打，哈斯單場2轟2打點，李正厚也是2安2打點。

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