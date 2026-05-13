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MLB》山本由伸遭8、9兩棒敲3轟 道奇教頭：他們也是大聯盟打者...

2026/05/13 14:57

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天主投6.1局失掉5分是本季單場最多，最終道奇以2比6敗給巨人，衛冕軍道奇苦吞4連敗。山本由伸坦言，被擊出全壘打的投球都是失投。

總計山本由伸主投6.1局用93球，被敲6安，包含挨了3轟是生涯單場最差，失掉5分都是自責，送出8次三振，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.60。其中，山本被巨人第9棒打者捕手哈斯（Eric Haase）敲出兩發陽春砲，第8棒的巴德（Harrison Bader）也擊出一發陽春彈。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「大聯盟的打者，就算是後段打線也仍是大聯盟等級的打者。我們原本希望能壓制後段棒次，再去對付前段打線，但有幾顆速球和卡特球投得太甜了。包括被捕手哈斯轟出的第1發全壘打，也是很容易攻擊的球。」

山本由伸賽後受訪表示，「被打成全壘打的球，都是投到容易被轟的失投球。第1支是卡特球投得稍微偏甜。（第2、3支）是被第8、9棒打者開轟，如果當時能再更有意識地投球，結果或許會不一樣。」

山本由伸此戰最快投到98英里（約157.7公里）寫本季個人最速紀錄，他認為，「球的狀況真的變得很好了。」

身為去年世界大賽MVP，山本由伸近4場先發的平均防禦率是偏高的5.18。山本由伸指出，「比起數據，我覺得自己的感覺其實不錯，而且我自己也很清楚問題出在哪裡。」

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