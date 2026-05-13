MLB》今井達也失6分遭KO、先發只用2種球路 太空人教頭說分明

今井達也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天重返大聯盟先發，交出4局失6分的表現，太空人最後在主場以2比10敗給水手。今井此戰只用速球和滑球兩種球路，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後對此表示，球隊已經簡化今井的配球策略，要求他專注於投進好球帶，不必過度在意對方打者的優缺點。

今井達也第2局被水手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出兩分砲，第4局面對阿羅薩雷納時，今井在2好0壞時投出一顆外角速球，主審原本判定三振，阿羅薩雷納提出挑戰推翻判決，下一球今井達也投出觸身球，他的控球也開始不穩，又再投出觸身球、以及丟保送，接著遭水手打者坎佐內（Dominic Canzone）擊出滿貫砲。

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今井達也。（美聯社）

總計今井達也先發4局用80球，其中只有46顆好球，被敲5安，包含挨了2轟，失掉6分，賞3次三振，丟出3次四壞、2次觸身球，吞本季首敗，賽後防禦率為9.24。今井達也只用兩種球路，分別是50顆速球、30顆滑球。

今井達也賽後受訪說明為何只用兩種球路，「我希望先把自己過去在日本所展現的投球內容帶到美國，因此和教練團討論後決定這樣做。太空人也是因為認可這點才簽下我。我認為應該先把這部分做好，如果這樣還行不通，再來增加球種之類的，這才是正確順序。」

艾斯帕達對此也解釋，「我們希望他（今井達也）用自己能掌控、能精準投進好球帶的兩種球路積極攻擊。有些面對左打者的情況，其實有些空間可以使用指叉球和變速球。」

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