TPBL》率領雲豹勇奪例行賽龍頭 羅德爾獲年度教練

羅德爾。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL今正式公布 2025-26 賽季年度教練獎項，由本季率領桃園台啤永豐雲豹打出例行賽第一戰績的總教練羅德爾（Henrik Rödl）獲選，肯定本季在球隊整合、戰術調度與團隊文化建立上的卓越表現。

本次年度教練評選中，羅德爾共獲得26位評審中的20張五分票，以總分114分高居第一，第二名為威森74分，第三名則為簡浩43分，展現明顯領先優勢。

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羅德爾擁有豐富國際執教資歷，球員時期曾代表德國國家隊出戰國際賽場，退役後亦長期投入歐洲職籃與德國國家隊執教體系，本季首度來到TPBL執教，便迅速為台啤永豐雲豹建立鮮明球隊風格與高度競爭力，雲豹在本季開季即豪取六連勝，迅速站穩聯盟前段班位置，整季也長時間維持在前三名行列，最終以例行賽第一名之姿挺進季後賽，展現穩定且成熟的團隊戰力。

除戰績表現外，羅德爾在球隊管理與臨場調度上同樣獲得高度評價，評審表示，羅德爾治軍風格嚴謹，且在戰術安排與輪替調度上靈活適當，能清楚掌握每位球員的場上能力與定位，進一步發揮團隊整體戰力。

聯盟表示，年度教練獎項除考量球隊戰績外，也重視教練對球隊文化、球員成長與整體比賽內容的影響力，而羅德爾本季成功整合團隊、建立穩定體系，帶領雲豹打出聯盟頂尖表現，最終獲得評審一致高度肯定。

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