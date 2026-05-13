MiLB》莊陳仲敖3A先發4局失8分吞敗 費仔、龍仔都擊出安打

莊陳仲敖。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家3A的25歲台灣旅美右投莊陳仲敖，今天先發4局失8分，其中有6分為自責分。運動家3A最後以6比8敗給響尾蛇3A，莊陳仲敖吞本季3A的第3敗。

莊陳仲敖首局讓對手3上3下，第2局被敲一支高飛犧牲打失掉1分。第3局莊陳仲敖連續被敲4安，包含1支二壘安打、1支三壘安打，單局失掉3分。

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第4局莊陳仲敖先後被敲2安，讓對手1出局攻占二、三壘，接著莊陳仲敖被擊出一發三分砲。莊陳仲敖繼續投球，被敲一壘安加上隊友守備失誤，讓對手上到三壘，莊陳仲敖被敲1支高飛犧牲打再掉分，單局失掉4分。莊陳仲敖投完4局就退場。

總計莊陳仲敖先發4局用75球，其中有47顆好球，被敲9安包含挨了1轟，失掉8分有6分為自責分，賞2次三振。莊陳仲敖本季在3A共4場先發吞3敗，防禦率是偏高的8.66。

效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天全場4打數敲1安，吞1次三振，賽後打擊率為3成01。守護者3A最後以5比10敗給雙城3A。

效力小熊3A「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天全場4打數1安，吞1次三振，賽後打擊率為3成07。小熊3A最後以3比9輸給釀酒人3A。

效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，今天4打數沒有敲安，吞3次三振，選到1次保送，賽後打擊率為2成71。道奇1A以9比2擊敗巨人1A。

#Dbacks | @Aces Notes （6-8 W） - 5/12/26:



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