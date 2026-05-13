MLB》大谷翔平終結全壘打荒 山本由伸：全隊都在等這一轟

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天久違敲出全壘打，本季第7轟出爐，可惜道奇仍以2：6不敵巨人，苦吞4連敗。今天扛下本季第3敗的山本由伸賽後受訪表示，這對球隊來說是件非常好的事情。

大谷翔平3局下面對巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser），瞄準外角93.9英里伸卡球（約151.1公里），擊出左外野反方向的陽春砲，助隊以2：1超前，大谷這一轟的擊球初速為105.9英里（約170.4公里），飛行距離為398英尺（約121.3公尺）。這是大谷翔平本季第7轟，也是他相隔12場、53個打席之後，再度擊出全壘打，同時也是5月份的首轟。

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大谷翔平今天4打數2安打，貢獻1分打點，保送和三振各一，打擊率升至0.240，OPS為0.797，本季累積7轟、17打點。

對於大谷翔平終結全壘打荒，山本由伸賽後受訪表示，那支全壘打出現時，整支球隊氣氛都熱烈了起來，雖然大家一直靜靜等候著，但這是所有人都在期待的一轟，所以對球隊來說真的很棒。

山本由伸先發6.1局失掉5分，苦吞本季第3敗，他賽後也反省自己的投球，「既然取得領先，守住領先本來就是理所當然的事。如果能想辦法守住優勢，一局一局撐下去，那才是最理想的情況。」

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