主場迎戰全國身障運 新北代表隊授旗出征

迎戰2026年全國身心障礙運動會，新北代表隊今（13）日於市政會議由市長侯友宜授旗勉勵。（圖由體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，新北市代表隊今（13）日在市政會議舉行授旗儀式，市長侯友宜勉勵選手們帶著自信與信念站上全國舞台，全力發揮平時訓練成果，展現不畏挑戰的運動家精神，為新北爭取榮耀、再創佳績。

侯友宜表示，身心障礙運動員長期投入訓練，在賽場上一次次突破限制、挑戰自我，不僅展現堅強意志，更帶給社會無比感動與正向力量。新北市推動運動平權與友善環境，期盼每位選手都能在完善支持下安心參賽、盡情發揮，也希望市民朋友一起為選手加油，讓更多人看見身障運動員在場上奮戰的精彩與感動。

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體育局表示，全障運每2年舉辦1次全國性身心障礙綜合賽會，今年由新北市承辦，新北代表隊共參加田徑、游泳、桌球、羽球、籃球、射擊等16項競賽種類，411位隊職員將代表新北出征。上屆全障運新北市勇奪55金、38銀、31銅，總獎牌數高達124面。

本屆代表隊陣容堅強，包含巴黎帕運銀牌陳柏諺、東京帕運國手盧碧春，在桌球競賽肩負奪牌重任，教練魏君達也將率團全力備戰；籃球由東京聽奧國手梁尚庭與吳啟道領軍出賽，在教練陳信宏帶領下，強化團隊默契與攻防穩定性；射擊選手張梅英蓄勢待發，將迎戰全國好手。

今日授旗儀式由體育局長洪玉玲、新北市體育總會副理事長李修德，以及景新國小校長黃文賢、主任曾馨儀、主任陳秉羲等人出席，與教練、選手一起為代表隊加油打氣，展現新北團隊凝聚力與向心力。

東京聽奧籃球國手吳啟道積極備戰全障運。（圖由體育局提供）

巴黎帕運桌球銀牌國手陳柏諺備戰全障運，盼在新北主場再創佳績。（圖由體育局提供）

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