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登山》山域嚮導訓練機構展延及申請 運動部5月15日起受理

2026/05/13 15:41

山域嚮導不僅帶路，更重要的是維護山域活動者的安全。（運動部提供）山域嚮導不僅帶路，更重要的是維護山域活動者的安全。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為提升國內山域嚮導訓練機構的數量、延續既有訓練機構效期，運動部全民運動署依據「山域嚮導資格檢定辦法」辦理山域嚮導訓練機構展延及申請作業，有意申請認定或認可為山域嚮導訓練機構的單位，及需要展延效期的機構可在5月15日到6月19日之間提出申請。

全民運動署表示，山域嚮導肩負山域活動引導、風險評估及安全管理等重要任務，要取得山域嚮導資格，須具山域活動經驗或完成專業技能訓練，參與檢定合格且實習成績及格者，由全民運動署核發山域嚮導證書；此外，證書效期內要完成安全講習及複訓要求，才能展延證書資格。

在經驗審查、訓練、檢定、實習認定、複訓及安全講習的過程中，均是認定、認可訓練機構依其任務職權辦理，可見在山域嚮導制度中，訓練機構肩負專業人才培育、訓練品質把關及持續教育的重要角色，是山域嚮導制度運作的重要基礎。

山域嚮導分為登山、溯溪、攀岩及雪攀等4種類別，不論是政府機關、行政法人，山域活動業務相關的法人、團體、機構，或開設山域嚮導課程及實務教學的專科以上學校，均可依規定檢附相關師資、設施、設備、課程規劃等文件資料，報經全民運動署審查通過後取得訓練機構證書，即可辦理認定類別的山域嚮導訓練事宜。

有意辦理山域嚮導檢定及複訓工作的單位，須先認定為訓練機構後，再提出認可申請，審查通過並取得認可證書後，即可接受全民署委託辦理山域嚮導檢定及複訓工作。山域嚮導訓練機構之認定、認可證書有效期間均為4年，到期可申請展延，每次以4年為原則。

為協助申請單位瞭解申請資格、審議流程及書面資料準備事項，全民運動署將於5月15日下午2時，以線上會議方式辦理說明會，提供申請作業及制度內容說明。相關報名資訊及線上會議連結，可至i運動資訊平台山域嚮導專區查詢。

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