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MLB》前道奇大物有夠慘！去洋基後大退化 如今1場未打就報銷遭釋出

2026/05/13 16:21

維杜戈。（資料照）維杜戈。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕29歲外野手維杜戈（Alex Verdugo）本季以小聯盟合約加盟教士，然而根據大聯盟官網球員異動紀錄，維杜戈已經遭到教士釋出。

維杜戈是2014年選秀會道奇第2輪選進的好手，2017-19連續3年入選百大新秀，2020年透過貝茲（Mookie Betts）交易案轉戰紅襪並成為主力外野手。2023年季後，維杜戈又被交易至洋基，各項數據卻開始衰退，隔年加盟勇士出賽56場僅打出.239/.296/.289的打擊三圍，創下生涯最糟賽季，季中就遭DFA（指定讓渡）後釋出。

今年3月，維杜戈與教士簽下小聯盟合約，然而他只在春訓亮相過2場比賽，6打數1安打，另有1保送。球季開始後，維杜戈也沒有在小聯盟出賽任何一場比賽，並在昨天遭到教士釋出。根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾斯（Kevin Acee）報導，由於維杜戈遭遇肩傷，必須動手術導致整季報銷，教士才將其釋出。

如今維杜戈預計要等到2027年才能復出，屆時是否還有大聯盟球隊對他有興趣，恐怕不樂觀。維杜戈大聯盟生涯9個賽季累積856場出賽，敲出831支安打包含70轟，打擊三圍.270/.326/.406、攻擊指數0.732。

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