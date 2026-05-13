中職》本季還沒上一軍！富邦重砲獨居全壘打王 戰力外左投ERA還是0

陳真。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將二軍今以9：5擊敗統一獅二軍，富邦27歲外野手陳真今敲出本季在二軍第4發全壘打，獨居二軍全壘打王。

陳真去年在一軍出賽88場創生涯新高，繳出4轟、17分打點，打擊率0.241，OPS+103，今年開季二軍出發，目前持續等待一軍機會。今天陳真擔任先發第5棒左外野手，1局上就從獅隊新秀周彥農手中夯出陽春砲，本季第4轟出爐。

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陳真接下來3打數未能在擊出安打，8局上富邦換上辛元旭代打陳真的棒次，陳真此役4打數1安打就是全壘打，吞下1K，貢獻1分打點，賽後打擊率0.196。賽前陳真以3轟和曾頌恩、李展毅、張趙紘並列二軍第一，今天敲出第4轟後獨居全壘打王寶座。

另外，去年回鍋老東家桃猿但季後被戰力外、本季轉戰富邦延續生涯31歲左投劉昱言，今天於9局下登板關門，繳出3上3下、1K的出色表現，本季出賽9場投9.1局無失分，防禦率仍是完美的0，每局被上壘率1.07。

富邦今天派出的先發投手，是去年效力洋基3A的委內瑞拉籍右投愛力戈（Erick Leal），他主投4.2局用89球有51顆好球，被敲出5支安打，投出4次三振、4次四壞保送、1次觸身球與1次暴投，失掉4分都是責失分無關勝負，賽後防禦率4.42，每局被上壘率1.64。

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