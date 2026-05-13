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NBA季後賽》冠軍賽G2熱血觀戰派對 大巨蛋影城限量席次開搶

2026/05/13 16:16

NBA季後賽熱戰方酣。（法新社） NBA季後賽熱戰方酣。（法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕NBA季後賽熱戰方酣，東西部勁旅爭奪總冠軍之路已進入關鍵倒數！NBA台灣地區「官方多媒體合作夥伴」緯來體育台今日表示，「看緯來、拿大獎，帶你直飛美國看球」活動如火如荼，也跟著來到最後衝刺階段，徵召全台熱血球迷共襄盛舉。

除了在家看球，緯來體育台今年更將戰場延伸至「大巨蛋秀泰影城」，舉辦「冠軍賽G2觀賽派對」，透過頂級視聽設備，讓各地球迷同好齊聚一堂，體驗全世界最高籃球水準勁旅強勢對抗的震撼，並享受全場齊聲吶喊的感動與魅力，觀賽名額現正開放抽獎，球迷只要完成APP註冊與報名，就有機會搶先佔領大巨蛋黃金席次，親臨這場冠軍賽的熱血盛宴。

此外，緯來體育台已送出多組冠軍賽門票與球星簽名周邊，還有幸運球迷搶先贏得「NBA Tour 夢幻之旅」冠軍賽體驗行程，即將親自飛往美國現場見證。「冠軍賽G1、G2門票 機加酒大禮」及「2026-27指定主場開幕門票」等多項大獎，也正靜候有緣人，可上官網（ https://sport.videoland.com.tw/event/20260401/）查詢。

緯來體育台將舉辦冠軍賽G2熱血觀戰派對。（緯來提供）緯來體育台將舉辦冠軍賽G2熱血觀戰派對。（緯來提供）

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