自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》台灣大物林維恩獲點名最火熱新秀投手！專家：雖球威非頂尖...

2026/05/13 16:50

林維恩。（資料照，取自運動家2A官方X）林維恩。（資料照，取自運動家2A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網3位新秀專家利斯（Jim Callis）、梅歐（Jonathan Mayo）與記者戴克斯特拉（Sam Dykstra）撰文盤點大聯盟各隊當今最炙手可熱的新秀投手，運動家20歲台灣大物左投林維恩上榜。

林維恩目前運動家農場第4名新秀，去年旅美首年的他一路從1A升到2A，今年林維恩從2A開季，繳出屠殺等級的超狂表現，出賽7場都是先發，投34局飆出43次三振，僅被敲22支安打失7分責失分，防禦率1.85，每局被上壘率0.91，被打擊率0.179，ERA+是統治級的270。

日前權威美媒《棒球美國》公布最新百大新秀榜，林維恩首度進入榜單，位居第93名，成為繼胡金龍之後，18年來首位獲得此殊榮的台灣球員，而歷來能登上百大新秀榜的台將僅有4人，包括陳金鋒、曹錦輝、胡金龍與林維恩。

大聯盟官網專家指出，20歲的林維恩雖然並不是那種靠頂尖球威壓制打者的類型，隨著2A球季進行，他的狀態越來越火燙，過去4場先發都能投滿5局，在這23局內只失掉3分責失分。在他身處的德州聯盟（Texas League）中，他的防禦率、被打擊率皆高居聯盟第2，三振、投球局數與每局被上壘率則位居第3。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中