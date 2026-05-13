MLB》台灣大物林維恩獲點名最火熱新秀投手！專家：雖球威非頂尖...

林維恩。（資料照，取自運動家2A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網3位新秀專家利斯（Jim Callis）、梅歐（Jonathan Mayo）與記者戴克斯特拉（Sam Dykstra）撰文盤點大聯盟各隊當今最炙手可熱的新秀投手，運動家20歲台灣大物左投林維恩上榜。

林維恩目前運動家農場第4名新秀，去年旅美首年的他一路從1A升到2A，今年林維恩從2A開季，繳出屠殺等級的超狂表現，出賽7場都是先發，投34局飆出43次三振，僅被敲22支安打失7分責失分，防禦率1.85，每局被上壘率0.91，被打擊率0.179，ERA+是統治級的270。

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日前權威美媒《棒球美國》公布最新百大新秀榜，林維恩首度進入榜單，位居第93名，成為繼胡金龍之後，18年來首位獲得此殊榮的台灣球員，而歷來能登上百大新秀榜的台將僅有4人，包括陳金鋒、曹錦輝、胡金龍與林維恩。

大聯盟官網專家指出，20歲的林維恩雖然並不是那種靠頂尖球威壓制打者的類型，隨著2A球季進行，他的狀態越來越火燙，過去4場先發都能投滿5局，在這23局內只失掉3分責失分。在他身處的德州聯盟（Texas League）中，他的防禦率、被打擊率皆高居聯盟第2，三振、投球局數與每局被上壘率則位居第3。

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