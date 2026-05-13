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籃球》關西高中男籃6戰全勝 蟬聯全國中學籃球賽冠軍

2026/05/13 16:36

國立關西高中男籃隊於「115年全國中學籃球賽」以6戰全勝蟬聯冠軍。（關西高中提供）國立關西高中男籃隊於「115年全國中學籃球賽」以6戰全勝蟬聯冠軍。（關西高中提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕關西高中男子籃球隊以6戰全勝，蟬聯今年全國中學籃球賽冠軍。隊長鄒尚軒更因運動績優，勇奪明志科技大學獨立招生的電機系榜首，另名隊員連楷杰也跟進，和鄒尚軒將成為大學同系同學，2人寫下「球場封王、考場金榜」的傳奇。

校長邱宇㨗說，關高籃球隊進軍全國中學籃球賽這次是第4年，從創隊前2年的全國第5名，到去年、今年連續霸榜冠軍，非常難能可貴。特別今年共33隊激戰，無論是一開局就落後11分的逆轉勝，還是連續15記三分球的強大火力表現，在在都證明這座冠軍盃的實力無庸置疑，他特別感謝教練謝宗志帶領的教練團，跟家長後援會長期的支持。

不過今年3月，關高男籃在HBL乙級北區受挫，在複賽止步16強，鄒尚軒雖一度流下遺憾的淚水，但他火速調整自我，暫時放下籃球，把球場上的拚勁轉化為書桌前的專注力，考後才重新歸隊投入全國賽備戰。結果重回球場後，他寫下「單場47分」的驚人紀錄，帶領球隊登頂，個人也成功跨域攻下明志科大的電機系榜首。

鄒尚軒、連楷杰其實都沒有電機科背景，這次跨域挑戰明志科大電機系，看中的就是該校跟台塑企業緊密鏈結，除了就學環境適合，未來還有就業保障。而在UBA大專聯賽中有一席之地的明志科大籃球隊，更讓他們未來在大學階段，還能繼續擁抱熱愛的籃球運動。

目前關高正辦理「115學年度運動績優獨招」，下週一（18日）起連3天受理報名，預計要收男籃6名，歡迎有志者加入。

關西高中籃球隊長鄒尚軒（左）勇奪明志科大電機系榜首，隊友連楷杰（右）也同步錄取同一校系，2人在今年全國中學籃球賽奪冠後，跟教練謝宗志（中）合影。（關西高中提供）關西高中籃球隊長鄒尚軒（左）勇奪明志科大電機系榜首，隊友連楷杰（右）也同步錄取同一校系，2人在今年全國中學籃球賽奪冠後，跟教練謝宗志（中）合影。（關西高中提供）

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