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MLB》上季60轟捕手砲終結本季最長安打荒 羅里穿「球衣洗澡」成功改運

2026/05/13 17:22

水手重砲捕手羅里。（資料照，美聯社）水手重砲捕手羅里。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）上季敲出60轟，勇奪美聯全壘打王，但今年卻陷入低潮，近期更是出現安打荒，今天對戰太空人單場雙安，終結近38打數無安打的窘境，水手也以10：2大勝。羅里賽後感謝隊友的建議成功改運。

羅里今年在打擊端陷入低迷，自美國時間4月27日敲出全壘打後，近期是連續9場、連36打數沒有出現安打，寫下本季大聯盟最長的連續無安打紀錄。羅里今天對戰太空人，首打席獲得四壞球保送，3局上遭今井達也三振，5局上則是擊出中外野飛球出局，直到第7局才敲出中外野安打，成功終結安打荒。9局上再擊出左外野安打，單場雙安讓打擊率升至0.166，他本季共累積7轟和18打點，OPS只有0.573。

中止近38打數無安打的窘境，羅里賽後笑說，當時其實有點想翻白眼，因為大家肯定會拿這件事大做文章，但話說回來，能紮實擊中球心的感覺真的很棒。

羅里賽後也透露自己為了改運，聽了隊友吉爾伯特（Logan Gilbert）的建議，穿「全套球衣」去洗澡，沒想到竟然奏效，成功洗掉了那些來自棒球之神的霉運，「吉爾伯特是對的，我必須將功勞歸功於他。」

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