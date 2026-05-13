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籃協》抽籤僅2人親自到場 監督聯盟發起人顏布里曝參與理事選舉原因

2026/05/13 16:57

籃協監督聯盟發起人顏布里。（記者盧養宣攝）籃協監督聯盟發起人顏布里。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕我國籃球協會將在5月底舉行理事長、理事、監事改選，理事長確定由童子瑋、辜公怡、張清雲三搶一，今公開辦理號次抽籤，3位候選人皆未出席，理、監事方面也只有2位參選人親自出席，包括籃協監督聯盟發起人顏布里，他表示，希望能透過實際參與，能有更多發聲的機會。

籃協現任理事長謝典霖任期即將屆滿，第14屆會員大會及理事長、理事、監事選舉將在5月31日在彰化縣議會舉行，理事長共有3人角逐，包括2月已經公開宣布參選的基隆市議會議長童子瑋、國際中橡集團董事長辜公怡，以及律師張清雲，籃協今在運動部進行第14屆選舉號次抽籤，多數參選人由協會代抽，理事長抽籤結果為辜公怡1號、張清雲2號、童子瑋3號。

籃協先前辦理會員清查以及繳費作業，目前個人會員845人，團體會員有36個單位，共98位會員代表人數，一共943名有效會員，此次理事長應選人為1人，理事35人，運動選手理事7人，個人會員理事16人，團體會員理事12人，理事長當選者為當然理事，依所登記參選之理事類別認列酌減1個名額，所以實際僅選出34位，監事則為11人。

今抽籤會議僅2位參選人親自參與，包括理事參選人顏布里，以及監事參選人SBL台啤教練團成員林玠禾，籃協監督聯盟發起人顏布里8年前成為籃協會員，2年前成立籃協監督聯盟，今年決定親自參與理事選舉，他說，「想知道一般民眾參與體育協會的門檻有多高，有選上沒選上是其次，這幾年的會員大會只要能參與，我也都會盡量參與。」

顏布里本業為一般上班族，2024年在U16男籃集訓風波時成立籃協監督聯盟，他指出，過去8年雖然是會員，但發聲的時間只有一年一次的會員大會，「比較像是『狗吠火車』，但理、監事會議一年會開3至6次，這樣可能有更多機會發聲，也會知道更多一般民眾不知道的事，現在協會成為各方箭靶，但如果更深入參與，或許也能讓更多人知道協會的難處。」

顏布里相當熱愛籃球，坦言對於台灣籃球是「恨鐵不成鋼」，他除是籃協監督聯盟發起人，也是PTT WSBL板板主，長期關心女籃發展，這次參與理事選舉，也是希望能為女籃發聲，「除了監督，也希望有機會給協會實質建議，其實女籃選手有更多舞台發光發熱，但國際賽、WSBL比賽不多，籃協在女籃以及女籃的養成體系注重的也不多，如果能成為理事，也會在這方面給予協會更多建議，持續追蹤協會的反饋，實際監督看他們有沒有做，不希望像之前的會議一直再議，我一定會追到底。」

籃球協會理事長、理事、監事選舉今公開辦理號次抽籤。（記者盧養宣攝）籃球協會理事長、理事、監事選舉今公開辦理號次抽籤。（記者盧養宣攝）

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