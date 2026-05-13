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桌球》日本T.LEAGUE海外開幕戰首度來台 林昀儒將領軍出擊

2026/05/13 17:06

T.LEAGUE首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。（記者粘藐云攝）T.LEAGUE首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕日本最高層級職業桌球聯賽 Nojima T.LEAGUE 蛋牌 2026-2027 賽季開幕戰，將於 2026 年首度跨出日本，海外開幕戰7月25日在新竹縣立體育館舉行，屆時有機會看到林昀儒、鄭怡靜等好手出賽。

日本職業桌球聯賽（T.LEAGUE）創立於2017年，本次首次把戰場搬到海外，開幕戰就來台灣舉行，屆時還會邀請台灣知名女星徐若瑄擔任表演嘉賓。

日本職業桌球聯賽事務局長栗山貴行表示，T聯賽一直期待，除了在國內以外，可以跨足國際，「今年7月我們將邁入第9個賽季，首度有正式比賽在海外舉辦是個重要里程碑，且海外賽第一站移師到台灣，很有意義。」栗山貴行指出，台灣的桌球環境很成熟，還有有熱情的粉絲跟球友，T聯賽成立後有不少台灣好手參與，「台灣選手在我們聯盟的發展當中，扮演不可或缺的角色。」

栗山貴行提到，當初獲得邀請來台灣舉辦比賽感到非常光榮，「我們也是經過一番深思熟慮，第一是考慮交流的可能性，第二是未來發展，最後選擇把關注度最高的開幕戰移師到台灣舉辦，期待跟台灣的大家迎來台日桌球新篇章。」

本次賽事門票已正式開賣，市場反應熱烈，開賣後即獲得球迷高度關注，熱門票區銷售情形亮眼。隨著賽事時間接近，預期觀賽熱度將持續升溫。「Nojima T.LEAGUE 蛋牌 2026-2027 賽季開幕戰」將於 7 月 25 日在新竹縣立體育館正式登場，預計集結日本頂尖職業選手來台參賽，呈現高強度職業桌球對戰。

當天比賽採男、女組一日連戰模式。由林昀儒領軍的木下東京對決TT 彩玉；木下神奈川交手名古屋TOP少女，鄭怡靜也有可能出賽，球迷只要買一張票就能看到兩場精彩比賽。

T.LEAGUE首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。（記者粘藐云攝）T.LEAGUE首場海外開幕戰將於7月25日在新竹縣舉行。（記者粘藐云攝）

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