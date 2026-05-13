MLB》外角壞球照樣被大谷怪力砲轟！前巨人明星：竟然能打到那裡...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對巨人，相隔12場比賽、53個打席再度開轟，敲出本季第7發全壘打，還是對一顆外角壞球開轟，也讓前巨人明星投手忍不住讚嘆。

大谷翔平3局下巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser），鎖定一顆93.9英哩（151.1公里）外角伸卡球，夯出左外野方向超前陽春砲，擊球初速105.9英哩（170.4公里），飛行距離398英呎（121.3公尺），仰角23度，本季第7轟出爐，也是大谷相隔12場、53個打席之後，再度擊出全壘打，同時也是5月首轟。

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Shohei Ohtani homers with Ice Cube on the call! pic.twitter.com/UMA2V9l9qv — MLB （@MLB） May 13, 2026

大谷近期陷入低潮，最近38打數僅4安打，今天終於用招牌的反方向怪力轟打破沉寂，道奇球場也爆出巨大歡呼聲。巨人轉播單位《NBC Sports Bay Area》球評、前巨人明星投手克魯考（Mike Krukow）也不禁稱讚：「從這球就能知道，他的力量到底有多驚人。」

克魯考還特別點出，巨人投捕當時就是要配外角球，「結果他竟然還能把那球轟向左外野方向。」另一位資深轉播員凱波爾（Duane Kuiper）也補充，大谷雖然近況不佳，卻還是能展現如此異次元的力量，讓人再次見識到他的恐怖破壞力。

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