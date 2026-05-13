自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》外角壞球照樣被大谷怪力砲轟！前巨人明星：竟然能打到那裡...

2026/05/13 17:31

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對巨人，相隔12場比賽、53個打席再度開轟，敲出本季第7發全壘打，還是對一顆外角壞球開轟，也讓前巨人明星投手忍不住讚嘆。

大谷翔平3局下巨人先發投手豪瑟（Adrian Houser），鎖定一顆93.9英哩（151.1公里）外角伸卡球，夯出左外野方向超前陽春砲，擊球初速105.9英哩（170.4公里），飛行距離398英呎（121.3公尺），仰角23度，本季第7轟出爐，也是大谷相隔12場、53個打席之後，再度擊出全壘打，同時也是5月首轟。

大谷近期陷入低潮，最近38打數僅4安打，今天終於用招牌的反方向怪力轟打破沉寂，道奇球場也爆出巨大歡呼聲。巨人轉播單位《NBC Sports Bay Area》球評、前巨人明星投手克魯考（Mike Krukow）也不禁稱讚：「從這球就能知道，他的力量到底有多驚人。」

克魯考還特別點出，巨人投捕當時就是要配外角球，「結果他竟然還能把那球轟向左外野方向。」另一位資深轉播員凱波爾（Duane Kuiper）也補充，大谷雖然近況不佳，卻還是能展現如此異次元的力量，讓人再次見識到他的恐怖破壞力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中