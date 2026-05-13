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網球》屆退老將不只當「球后殺手」 科斯蒂亞又淘汰前法網冠軍

2026/05/13 18:27

科斯蒂亞。（法新社）科斯蒂亞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年齡不是問題！科斯蒂亞（Sorana Cirstea）延續「球后殺手」氣勢，6：1、7：6（7：0）擊敗前法國公開賽冠軍奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），屆退羅馬尼亞老將挺進羅馬網賽女單4強，將與美國第3種子高芙（Coco Gauff）爭奪冠軍戰門票。

「我常說，雄心壯志和夢想沒有保存期限。」本屆結束就退休的科斯蒂亞，職業生涯告別巡迴賽越戰越勇，這項男女共站、義大利首都舉行的WTA千分等級紅土大賽又過關斬將，第3輪3盤大逆轉白俄羅斯現任世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），更讓36歲老將士氣大振。

8強面對2017年法網紅土封后的奧斯塔彭科，經驗豐富的科斯蒂亞又強勢出擊，直落2淘汰拉脫維亞勁敵，只要再贏一場，排名就將首次躋身Top20 ，「我想大家都能看出我非常熱愛這項運動，我對它充滿熱情。對我來說，能在這裡比賽，並打進羅馬4強，簡直太棒了。」

科斯蒂亞下個對手，則為年僅22歲的人氣球星高芙，後者歷經連續第3場3盤激戰，終以4：6、6：2、6：4險勝俄國「天才少女」安德烈耶娃 （Mirra Andreeva）。

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