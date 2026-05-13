日職》昨整場坐板凳！台灣重砲林安可對決軟銀火球新秀 慘遭壓制吞K

林安可。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣重砲林安可，在昨天3：0擊敗軟銀的比賽中整場坐板凳，今天面對軟銀20歲潛力火球新秀藤原大翔重返先發打線，擔任第5棒左外野手，不過2打數0安打。

林安可上一次出賽是在10日對上樂天，當天他2打數1安打，連續2場比賽有安打，打擊率小幅上升至0.217，昨天軟銀派出左投松本晴先發，林安可在板凳待命，最終也未獲得代打機會。

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今天軟銀則推出新秀右投藤原大翔，他是日前軟銀下放徐若熙、大關友久之後，因應輪職調整所拉上一軍的人選，今天也是他的日職一軍初登板。而林安可今天重返先發打線，2局上首打席面對藤原大翔154公里以上火球，最終揮空遭到三振。

4局上林安可第2度面對藤原大翔，這回鎖定外角低速球出棒，擊出二壘滾地球出局。6局上軟銀換上第2任牛棚投手、左投的赫南德茲（Darwinzon Hernandez），林安可也被換代打。此役林安可2打數0安打吞1K，中斷連續2場敲安，打擊率下降至0.213。

藤原大翔今一軍初登板，先發4局用67球被敲出2支安打，投出2次三振與3次保送，失掉2分都是責失分，防禦率4.50；西武明星強投高橋光成則是投完6局僅失1分，6局打完西武2：1領先軟銀。

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