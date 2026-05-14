大谷翔平登板先發戰巨人、樂天台鋼本土王牌對決 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，小熊在客場出戰勇士，由今永昇太對決瑞奇（JR Ritchie）。另一場是道奇對戰巨人，大谷翔平「只投不打」，挑戰本季第3勝，將與雷伊（Robbie Ray）同場較勁，道奇盼中止4連敗，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，東部準決賽第5戰，活塞和騎士前4戰打成2：2平手，是東部龍頭活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）能搶下關鍵第3勝，還是騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）能夠取得聽牌優勢呢？精彩戰況令人期待。

中職有1場賽事，台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰樂天桃猿，將上演本土強投對決，由曾家輝大戰江承諺，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

TPBL季後賽首輪第3戰，福爾摩沙夢想家和新竹攻城獅前兩場戰成1：1平手，蔣淯安和高國豪都希望今天能在新竹縣體育館助隊聽牌。

MLB

07：10 小熊 VS 勇士 愛爾達體育2台

10：00 巨人 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08：00 騎士 VS 活塞 緯來體育、愛爾達體育1台

泰國羽球公開賽

10：00 16強（上） 愛爾達體育3台

14：00 16強（下） 愛爾達體育3台

日職

17：00 羅德 VS 火腿 DAZN2

中職

18：30 樂天桃猿 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

TPBL季後賽

19：00 夢想家 VS 攻城獅 緯來體育

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