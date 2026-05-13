WTT支線賽》5局擊退塞爾維亞女將 李昱諄今年第二度闖進8強

李昱諄連闖兩關，挺進女單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄今晚在2026年WTT伊斯坦堡支線賽女單16強戰，以3:2力退塞爾維亞女將蘇爾珍，繼杜塞道夫支線賽之後今年第二度闖進8強，下一輪將遭遇從資格賽晉級的印度女將柯特查。李昱諄和簡彤娟的組合在女雙8強戰也以3:1擊敗日本新生代組合青木咲智/村松心菜，今年第三度挺進4強。

世界排名61的李昱諄在2019年保加利亞公開賽曾擊敗世界排名98的蘇爾珍，也是兩人唯一交手經驗。今晚再度過招，首局李昱諄在7:10絕境下連續救下2個局點，最終卻敗在對手幸運的擦邊球，9:11讓出；次局起，李昱諄積極搶攻，以11:4、11:4連下兩城。第4局，李昱諄克服3:8落後追到9:10，最後仍被對手正手搶攻得手，9:11失守。決勝局，李昱諄在8:4領先下被追到9:8，決勝時刻，她大膽的接發球直接正手搶攻，加上對手的接發球失誤，有驚無險以11:8過關。

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世界排名77的國泰小將彭郁涵在16強迎戰世界排名127的青木咲智，錯失局數2:1領先，最終以2:3（5:11、11:8、11:8、6:11、6:11）遭逆轉，無緣晉級8強。

女雙方面，今年攜手奪下里爾、杜塞道夫兩座支線賽冠軍的李昱諄/簡彤娟，名列大會頭號種子，首輪輪空，8強對決平均年齡僅16.5歲的青木咲智/村松心菜，展現絕佳的默契，以11:9、11:9、6:11、11:3獲勝，4強將遭遇香港第3種子吳詠琳/李凱敏。

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