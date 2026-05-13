自由車》選手備戰名古屋亞運 96聯賽當實戰舞台

96聯賽天母站選手準備開跑。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕96聯賽台北站暨115年度國手選拔積分賽在日於天母商圈圓滿落幕。本次賽事在台北市體育局、地方警力及在地商圈協力支持下，完成2.4公里城市繞圈賽道升級，共吸引近450名選手參賽，展現台灣自由車運動持續成長的基層實力。

96自転車台灣執行長林聖淵 表示，截至目前為止，賽事期間尚未接獲1999相關申訴案件，特別感謝天母商圈，以及天和里、天祿里、天福里、三玉里、東山里、芝山里等里辦公處的全力協助與支持，讓賽事得以順利推動。

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他提到，活動當天有許多居民主動到場觀賽、加油應援，顯示居民對賽事的態度，已從過去的「配合交通管制」，逐漸轉變為「以家門口能舉辦高水準自由車賽事為榮」。而選手們在台北天母街頭所呈現的高速攻防與高張力競技氛圍，搭配沿線民眾近距離吶喊應援，呈現出專屬於台北的自由車熱血場景。

這更證明，透過民間、地方與政府跨單位協力，台灣同樣有能力打造具國際水準的城市繞圈賽事。

今年96聯賽全面納入國手選拔積分制度，意味著台灣自由車運動進入「多元選拔」新紀元。擔任指導單位的中華民國自由車協會總顧問李莉加指出，今年國手選拔積分賽擴展至7站，納入台北城市繞圈、桃園、塔塔加、武嶺等多元地形，旨在透過高頻率、高品質的賽事，全面檢視選手的穩定性與實力。

李莉加表示：「我們正努力建構一個公平且具競爭力的機制，避免過去『一場定生死』的狀況，藉由96聯賽的帶動，我們希望將台灣從自行車『製造大國』推向『運動大國』，讓國手選拔更具權威性，也為即將到來的亞運培訓隊儲備最強戰力。」

距離2026名古屋亞運開幕倒數132天，各國備戰持續升溫，而96聯賽台北站的激烈競爭，也成為國內選手調整狀態的重要實戰舞台。作為台灣重要的民間自由車賽事品牌，96聯賽近年持續推動基層培育、國際交流與城市賽事發展，未來也將持續深化與亞洲各大賽事合作，爭取更多台灣選手站上國際舞台的機會，讓世界看見台灣自由車運動的實力與潛力。

隨著台北城市繞圈賽圓滿落幕，96聯賽也將於9月7日迎來第二站「96Heroes 中華賓士武嶺站」。從城市街道到高山聖地，96聯賽持續透過不同地形與賽制，打造台灣最具代表性的自由車競技舞台。武嶺站更規劃全民挑戰組，讓一般市民車友與頂尖選手共享經典武嶺高山路線，亦象徵台灣自由車運動「競技與全民並進」、「挑戰自我、超越極限」的重要精神。

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