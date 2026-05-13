桌球》世團賽奪銅打出信心 17歲郭冠宏瞄準名古屋亞運

17歲的郭冠宏在世團賽打出信心，世界排名也創新高。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣隊在剛落幕的倫敦世界團體錦標賽奪下男子組銅牌，除了一哥林昀儒扮演「定海神針」，貢獻全隊最多的5勝，首度參加世錦賽的17歲台南小將郭冠宏也繳出4勝4負的戰績，並先後逆轉德國名將法蘭吉斯卡、瑞典好手卡爾柏格，世界排名更從83來到生涯最佳的49。

郭冠宏在第一階段小組賽對德國之戰，面對世界排名曾高居第8的法蘭吉斯卡，演出「讓2追3」的逆轉戲碼，但他表示，那場只是排位賽，輸贏沒那麼重要，所以放得比較開。隨後在8強賽，緊接在林昀儒之後出場的小郭，對上2024年法蘭克福冠軍賽曾直落三扳倒世界球王王楚欽的卡爾柏格，在局數1:2、第4局2:5落後下，暫停過後扭轉頹勢，以3:2逆轉，幫助台灣隊取得2:0聽牌。

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郭冠宏表示，「當時是翊澤教練叫的暫停，他告訴我放開去打，也布置了一些戰術，我都有做到，而且前3局我接不好對手的發球，還好後面有調整回來!」

郭冠宏覺得這次世錦賽最可惜的一場是小組賽對決世界排名第3的日本一哥張本智和，除了第1局，其他3局都曾領先過，「有些機會球自己沒把握住，在領先的時候心裡有些急，太想要了!」他覺得張本的速度真的很快，發球也沒有想像中好接，不過下一次應該就知道如何應對。

這次世團賽，郭冠宏首度和林昀儒並肩作戰，他透露，小林說話非常幽默、很好笑，也是很好的大哥，「我在比賽前都會去問他，這一場的對手要怎麼打，畢竟他都打過，他也會提醒我該注意的地方。」

經過大賽的洗禮，郭冠宏覺得自己的信心提升不少，也認為台灣隊在年底的名古屋亞運表現可以更好，對於世界排名首度突破50大關，他說，「很開心!希望可以更往前，最好打進40名，這樣年底就不用參加國手選拔。」

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