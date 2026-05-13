中職》史上第1隊！統一獅勇奪第2000勝 兄弟緊追在後

統一獅勇奪第2000勝。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅超強洋投銳力獅今天對味全龍繳出7局失1分的優質先發，3局下林泓弦生涯首支三壘安打扳平比分，陳傑憲補上致勝高飛犧牲打，率隊逆轉戰局，最終以2：1成為職史上第1支2000勝的球隊。

銳力獅。（記者李惠洲攝）

味全龍在3局上攻破獅隊先發投手銳力獅，張政禹、林辰勳和曾聖安連續敲3安，率先攻下1分，但獅隊在3局下反擊，陳重羽四壞球，林泓弦生涯首支三壘安打送回追平分，陳傑憲補上高飛犧牲打，逆轉比分。味全先發洋投蔣銲6局飆7K，連續4場優質先發，仍苦吞中職生涯首敗。

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獅隊先發洋投銳力獅先發也不遑多讓，3局上小亂流後迅速回穩，後4個半局只有被敲1支一壘安打，合計7局僅被敲4安，失掉1分，勇奪本季第2勝。

獅隊20歲小將林泓弦在3局下擊出追平比分的三壘安打，5局下又敲安追加盜壘，勇奪隊史第2000勝的單場MVP，亦是繼2025年以來的生涯第2次。

統一是聯盟37年唯一不曾更換企業的球隊，在2009年6月6日奪下千勝時，台南球場有3264名觀眾進場，今在亞太主球場的2000勝則有7527人進場。而下一支最接近2000勝的是兄弟，隊史已累積1936勝。

銳力獅。（記者李惠洲攝）

林泓弦三壘安打。（記者李惠洲攝）

陳傑憲高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）

曾聖安。（記者李惠洲攝）

統一獅勇奪第2000勝。（記者李惠洲攝）

統一獅董事長涂忠正也親自到場見證歷史性一刻。（記者李惠洲攝）

統一獅勇奪第2000勝。（記者李惠洲攝）

統一獅勇奪第2000勝。（記者李惠洲攝）

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