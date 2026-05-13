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TPBL季後賽》米勒29分轟垮國王 雲豹得分破聯盟紀錄扳平戰局

2026/05/13 21:21

米勒3分球6投6中，全場攻下29分率隊大勝。（記者林正堃攝）米勒3分球6投6中，全場攻下29分率隊大勝。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園雲豹今在TPBL季後賽首輪第2戰，靠米勒6記三分球轟下29分領軍。以114：92輕取新北國王，將系列賽扳平為1：1，雲豹單場得分也寫下聯盟季後賽新猷。

國王首戰靠林書緯攻下全隊最高26分，以113：105打敗雲豹，在系列賽取得1：0領先，國王雖然贏球仍變陣，迎回禁區大將沃許本，搭配杰倫與飛米，雲豹則捨棄迪亞洛改上麥卡洛，搭配米勒與克羅馬。

雲豹甩開前役外線命中率僅22.2%的低迷手感，今前兩節三分球18投9中，握有59：45領先，米勒攻下全隊最高14分，高錦瑋拿下11分。國王今即便迎來沃許本回歸，禁區沒能擁有太多優勢，且前兩節就發生10次失誤，李愷諺和林書緯各拿10分。

雲豹易籃後以9：0一波流擴大領先，國王在喊出暫停後止血，靠林彥廷的三分彈追到60：75，不過米勒隨後也在外線開火還以顏色，米勒單節三分球3投3中獨攬10分，雲豹打完第三節已經握有89：66優勢，末節外圍火力不減，多點開花投進5顆三分球，順利捍衛主場。

雲豹今攻下114分寫下聯盟季後賽團隊單場得分新高，全場轟進18記三分球，其中米勒外線6投6中拿下29分，打破季後賽百分百命中率最多三分命中數紀錄，麥卡洛板凳出發挹注24分、8籃板，克羅馬進帳18分、9助攻，高錦瑋本土最佳14分，另有8助攻。

國王今首節就發生7次失誤，全場發生19次失誤，林書緯拿下21分、林彥廷板凳出發挹注18分，回歸的沃許本15分、12籃板作收。

米勒。（記者林正堃攝）米勒。（記者林正堃攝）

米勒。（記者林正堃攝）米勒。（記者林正堃攝）

高錦瑋上籃得分。（記者林正堃攝）高錦瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

克羅馬跳投得分。（記者林正堃攝）克羅馬跳投得分。（記者林正堃攝）

高錦瑋發動快攻。（記者林正堃攝）高錦瑋發動快攻。（記者林正堃攝）

林書緯。（記者林正堃攝）林書緯。（記者林正堃攝）

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