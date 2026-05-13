中職》富邦平隊史最猛、兄弟破隊史最慘1局！ 悍將本季首度3連勝

富邦悍將大勝中信兄弟，本季首度3連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今天回主場洲際再戰富邦悍將，首局就遭「魯閣」，被富邦寫下隊史單局最多得分紀錄，也是自己隊史最多失分不名譽紀錄，終場17:2，富邦悍將在客場大勝，也是歷經6度2連勝之後，本季首度3連勝。

富邦首局連4打席敲安，鄭浩均三振戴培峰拿到唯一出局數，但又因觸身球、安打而無法止血，投了10人次，挨了開路先鋒池恩齊單局第2支安打之後退場。總計鄭浩均僅投0.1局、失9分，是生涯最慘先發。

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中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）

兄弟換投後，接手的余謙又被敲4安，讓富邦1局上打完就手握13分。悍將池恩齊、范國宸和王念好，首局都單局雙安，池恩齊更在2局內就完成猛打賞，林澤彬、王念好同場猛打賞。

富邦悍將首局敲10安、打進13分，雙雙寫下本季聯盟紀錄。聯盟史上，富邦今天單局得分並列第2名，僅次於1994年味全龍面對俊國熊的14分，安打數則排名並列第3名。

中信兄弟1局下從李東洺手中展開反攻，包括岳政華、王威晨和王政順安打，單局追回2分，雙方1局打完合計15分，居聯盟史上第2。富邦2局上再靠林澤彬長打，再得1分。此後，雙方就得分一度停滯。

7局下，替補上場的陳九登面對廖任磊，擊出生涯首安。不過，該半局兄弟沒有分數進帳。8局上，替補上陣的周佳樂敲出三壘安打，帶有1分打點，王苡丞再敲安，又得1分。9局上，童堉誠安打帶有打點。

富邦悍將先發投手李東洺。（記者廖耀東攝）

富邦悍將童堉誠。（記者廖耀東攝）

富邦悍將池恩齊。（記者廖耀東攝）

富邦悍將王念好。（記者廖耀東攝）

富邦悍將林澤彬。（記者廖耀東攝）

富邦悍將大勝中信兄弟，本季首度3連勝。（記者廖耀東攝）

中信兄弟寫下隊史單局最多失分的不名譽紀錄。（記者廖耀東攝）

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