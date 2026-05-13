中職》超神奇！統一獅九棒二壘手 勇奪1000勝、2000勝MVP

林泓弦單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕昨天就知道要接下聽牌2000勝之戰的先發二壘手，統一獅20歲小將林泓弦有預感會成為MVP，今晚果真在3局下擊出生涯首支三壘安打，點燃單局2分逆轉攻勢，搭配先發投手銳力獅7局失1分好投，率隊以2：1擊敗味全龍，獅隊成為中職史上第一支2000勝隊伍。

在聽牌2000勝之戰，獅隊逆風開局，味全在3局上攻破銳力獅，但獅隊在3局下就反擊，陳重羽四壞上壘，林泓弦生涯首支三壘安打送回追平分，陳傑憲補上致勝高飛犧牲打，賞給味全強投蔣銲生涯首敗，獅隊跟上半季龍頭味全勝差縮小至0.5場，最快本週在獅象3連戰篡位。

請繼續往下閱讀...

林泓弦生涯首次站上主場MVP舞台，就是在值得紀念的第2000勝，他笑說，「前一晚睡前知道隔天會先發，我就覺得會是MVP，因為2000勝很特別，對球隊來說是個意義重大的數字。」

獅隊總教練林岳平表示，林泓弦會跟林靖凱輪替，雖然前陣子打擊比較不理想，這場很難得看到他打出三壘安打。

林靖凱是2屆二壘金手套，林泓弦表示，在場下會從旁觀察他比賽的站位和想法，「我的想法會比較多，不會只侷限於自己，我也可以看他的，然後想說，『欸，他為什麼這樣做？』去參考他在球場上的想法。」

有趣的是，獅隊1000勝的單場MVP是九棒二壘手王子菘，而2000勝的單場MVP也是九棒二壘林泓弦。

林泓弦單場MVP。（記者李惠洲攝）

林泓弦單場MVP。（記者李惠洲攝）

林泓弦單場MVP。（記者李惠洲攝）

林泓弦單場MVP。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法