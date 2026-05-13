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中職》統一獅1紀錄逼近隊史超狂壯舉 餅總有話要說

2026/05/13 22:18

林岳平。（記者李惠洲攝）林岳平。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今年是獅隊在亞太主球場的元年，即便開幕首戰就奪勝，卻在4月10至12日被龍隊3戰橫掃，一度吞下主場5連敗，沒想到從4月24日大轉變，連續在3連戰系列賽橫掃台鋼和樂天，本週對龍隊2戰又全勝，勇奪主場9連勝，逼近2018年主場11連勝的隊史紀錄。

談到近期締造的主場9連勝紀錄，獅隊總教練林岳平表示，「記得我們上次在這裡（亞太主）對味全被橫掃三連敗，球隊也有不順利的時候，希望這隊史紀念一勝的來臨，讓球隊越走越順。」

身為聯盟37年唯一沒轉賣過的隊伍，統一獅奪2000勝後特別在投手丘拍大合照，總教練林岳平也向全場7527名球迷喊話：「希望這1勝讓上半季走得更順，拿下總冠軍！」而球團人員原本將2000勝的紀念球給他，餅總則將球轉交給總經理蘇泰安。

蘇泰安坦言，感謝母公司統一集團的長期支持，累積下來已投入數十億的資源，才能成就現在的榮耀時刻，「統一獅能夠走到今天，從來不是靠某一個人，而是一代又一代獅子軍共同努力的成果。」餅總也表示，相信獅隊會永續經營，「3000勝、4000勝、5000勝會來臨，我們會再創高峰。」

林岳平。（記者李惠洲攝）林岳平。（記者李惠洲攝）

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