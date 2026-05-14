MLB》洋基69億王牌佛里德投3局就傷退！條紋軍1安慘遭金鶯完封

佛里德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌左投佛里德（Max Fried）今天先發僅投3局失3分就因手肘痠痛退場，條紋軍全場只出現1支安打，最後在客場以0比7遭金鶯完封。佛里德目前初步診斷為左手肘後側痠痛，將在明天接受隊醫檢查。

佛里德此戰只投3局用61球，被敲5安，失掉3分，賞2次三振、丟1次保送，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.21。佛里德前一場面對釀酒人，主投6局失5分吞敗，他在5月份共3場先發，其防禦率為6.91。

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佛里德。（美聯社）

《美聯社》報導，佛里德賽後表示，「就是有點不舒服、緊繃，尤其是在局與局之間的時候。對我來說很難重新熱身、放鬆。每局第一名打者時，我的球速大概只有88到91英里。但到了第4、5名打者、投了20球之後，我才能慢慢把身體活動開來。」

佛里德說，「這樣顯然幫不了球隊。我本來還可以繼續投，但當下比較像是，『先確保能讓這個狀況冷靜下來，盡快控制住它』。」

佛里德不擔心自己會長期缺陣，「你永遠無法完全預料，但我確實認為這次應該會比想像中更快恢復。我不想替自己設下任何時間表之類的東西，但我並不擔心這會變成長期的問題。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「明天我們會做所有檢查之類的事情。他本人看起來沒有太擔心，但我們還是得再看看。」

洋基在去年季前以8年2.18億美元（約新台幣69億）網羅佛里德，這位32歲明星左投上季交出19勝5敗、防禦率2.86的成績，也入選明星賽。

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