MLB》領17億約的今井達也防禦率破9 太空人總管仍有期待：我不擔心

今井達也。（資料照，路透）



〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也昨天傷癒歸隊面對水手，先發4局失掉6分，吞旅美生涯首敗，開季4場先發的防禦率是偏高的9.24。對於今井的狀況，太空人總管布朗（Dana Brown）今天在廣播節目受訪表示，「一點也不擔心。」

昨天今井達也先發登板，太空人還特地改變賽前球探報告與他的溝通方式，讓今井全場只丟速球和滑球，捨棄變速球和指叉球，結果今井投4局失掉6分吞敗。

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今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，他在4月中旬因右手臂疲勞進入傷兵名單。今井開季4場先發，拿到1勝1敗、防禦率9.24，共投12.2局賞16次三振，丟14次保送、3次觸身球，被打擊率2成50，每局被上壘率（WHIP）為2.05。

《休士頓紀事報》報導，布朗今天在廣播節目「 Sports Talk 790's “The Morning Drive with Dan & Cole」中談到今井達也時表示，「他還在適應美國，這是他第一次來美國打球，而且沒有經過小聯盟歷練。我們得多給他一些時間。」

布朗指出，「他非常有天賦，這點毫無疑問。我依然非常有信心，今井今年會有很棒的賽季表現，我一點也不擔心，大聯盟是世界上最高水準的棒球，所以選手難免會經歷這樣的階段。這裡有一定的學習曲線，我真的認為他會慢慢走上正軌，我並不擔心。」

布朗舉例，太空人當家王牌H.布朗（Hunter Brown）在2024年也曾經歷低潮，當時他在5月中旬的防禦率接近8，連先發輪值的位置都岌岌可危，但H.布朗開始增加伸卡球的球種，並逐漸成為聯盟最具潛力的年輕先發投手之一。該年他交出11勝、防禦率3.49的成績。

「我認為，我們必須給這些球員時間在大聯盟層級做出調整，因為這是世界上最高水準的棒球，他們會做調整。」布朗表示。「優秀的球員會完成調整，而他就是優秀的球員，所以他一定會調整過來。我一點也不擔心。」

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