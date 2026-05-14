自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》領17億約的今井達也防禦率破9 太空人總管仍有期待：我不擔心

2026/05/14 08:30

MLB》領17億約的今井達也防禦率破9 太空人總管仍有期待：我不擔心今井達也。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也昨天傷癒歸隊面對水手，先發4局失掉6分，吞旅美生涯首敗，開季4場先發的防禦率是偏高的9.24。對於今井的狀況，太空人總管布朗（Dana Brown）今天在廣播節目受訪表示，「一點也不擔心。」

昨天今井達也先發登板，太空人還特地改變賽前球探報告與他的溝通方式，讓今井全場只丟速球和滑球，捨棄變速球和指叉球，結果今井投4局失掉6分吞敗。

今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，他在4月中旬因右手臂疲勞進入傷兵名單。今井開季4場先發，拿到1勝1敗、防禦率9.24，共投12.2局賞16次三振，丟14次保送、3次觸身球，被打擊率2成50，每局被上壘率（WHIP）為2.05。

《休士頓紀事報》報導，布朗今天在廣播節目「 Sports Talk 790's “The Morning Drive with Dan & Cole」中談到今井達也時表示，「他還在適應美國，這是他第一次來美國打球，而且沒有經過小聯盟歷練。我們得多給他一些時間。」

布朗指出，「他非常有天賦，這點毫無疑問。我依然非常有信心，今井今年會有很棒的賽季表現，我一點也不擔心，大聯盟是世界上最高水準的棒球，所以選手難免會經歷這樣的階段。這裡有一定的學習曲線，我真的認為他會慢慢走上正軌，我並不擔心。」

布朗舉例，太空人當家王牌H.布朗（Hunter Brown）在2024年也曾經歷低潮，當時他在5月中旬的防禦率接近8，連先發輪值的位置都岌岌可危，但H.布朗開始增加伸卡球的球種，並逐漸成為聯盟最具潛力的年輕先發投手之一。該年他交出11勝、防禦率3.49的成績。

「我認為，我們必須給這些球員時間在大聯盟層級做出調整，因為這是世界上最高水準的棒球，他們會做調整。」布朗表示。「優秀的球員會完成調整，而他就是優秀的球員，所以他一定會調整過來。我一點也不擔心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中