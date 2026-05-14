MiLB》最速158公里！台灣火球男潘文輝三振秀無失分 投7.2局狂飆16K

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕效力費城人體系的台灣火球男潘文輝，今天迎來高階1A首場復健賽，後援1局猛飆2次三振無失分。
潘文輝在2024年11月接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術），去年整季報銷，經過漫長的復健後，今年重返投手丘，先前在1A出賽6場後，昨天被拉上高階1A，面對更高強度的挑戰。
請繼續往下閱讀...
今天碰上海盜高A，潘文輝7局上半登板，只用10球讓對手3上3下，送出2次三振，最快球速催到98英哩（約157.7公里），摘下中繼成功。
潘文輝復出至今投了7場復健賽，成績2勝0敗，合計7.2局狂飆16次三振，失掉4分，防禦率4.70。
Mentioned to keep an eye out for Wen-Hui Pan （#12 prospect in system）. This is why.— Cory Nidoh （@Cory_Nidoh） May 13, 2026
He had his nasty fastball/splitter combo working today.
Fastball touched 98 and that splitter has little to no rotation to pick up a pair of strikeouts in his lone inning of work. #Phillies pic.twitter.com/ul0gM58dbn