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MLB》巨人「不雅」 慶祝動作遇引反彈 改鞠躬致意獲教頭好評

2026/05/14 09:12

巨人隊。（資料照，美聯社）巨人隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊在前天擊敗道奇後，3名外野手在外野「扭腰擺臀互撞」的慶祝動作引起網友議論，隔天就改成用鞠躬致意的慶祝方式。巨人總教練維特洛（Tony Vitello）昨天受訪說，「我喜歡那樣，我真的很喜歡。」

《紐約郵報》報導，巨人前天贏球後，3名外野手巴德（Harrison Bader）、吉伯特（Drew Gilbert）、以及南韓好手李政厚當時互相勾肩搭背、一起做了5次扭腰擺臀的動作，李政厚最後甚至還試圖離開。這段畫面迅速在網路上瘋傳。

而巨人隊昨天就改變慶祝方式，李政厚與拉莫斯（Heliot Ramos）、吉伯特在中外野會合後，他們先把手套放下，再彎腰鞠躬，之後才加入擊掌慶祝的隊伍。

根據《紐約郵報》提到，這項改變源自於球隊會議，會中除了討論其他事項外，也有人對前一晚發生的慶祝行為表達不滿。

維特洛對這個慶祝動作不予置評，他提到昨天開了一場會議，「但那只是順帶提到的一部分。那是一場愉快的會議...我們只是希望所有人都能步調一致，並且信任我們想建立的整體流程與方向。」

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