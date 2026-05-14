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中職》兄弟王牌鄭浩均被打爆後「嘻嘻哈哈」 前旅日好手痛罵：不尊重球迷

2026/05/14 09:47

鄭浩均下場後，有球迷把他在休息區笑著與隊友互動的模樣截圖放到網上，引起熱議。（取自Threads）鄭浩均下場後，有球迷把他在休息區笑著與隊友互動的模樣截圖放到網上，引起熱議。（取自Threads）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均昨晚大爆炸，僅投0.1局狂失9分，而他下場後與隊友互動的模樣，也被拿出來討論，前旅日好手、現任軟銀球團亞洲區球探代表李杜軒痛批：「我替兄弟球迷感到不值。」

鄭浩均昨役被富邦KO，先發0.1局退場，慘挨6支安打，出現3次四死球，失9分刷新生涯最慘，防禦率漲到6.17。

鄭浩均下場後，有球迷把他在休息區笑著與隊友互動的模樣截圖放到網上，引起熱議，這幕讓李杜軒直言：「看到這照片，我替兄弟球迷感到不值。花錢買票進場，輸不是重點，大家球迷想看到的不就是奮戰精神，才支持每個喜愛的球員嗎？」

李杜軒不解怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈，「不知道這時選手在想什麼？有看到他的老將，教練，有人去教他沒有。這在日職，應該是直接被冰起來！不尊重球迷、不尊重還在場上比賽的隊友們！」

李杜軒更說重話表示：「台灣球界進步緩慢的最大理由是，太會自欺欺人了！出去走一圈才可能知道⋯⋯⋯顯少指名道姓的講，但昨晚跟CBO聊完，有些事情該去做、或者是該發聲給大家了解正確的事！」

李杜軒痛批鄭浩均態度。（截圖自Threads）李杜軒痛批鄭浩均態度。（截圖自Threads）

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