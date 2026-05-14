MLB》小熊偷局數失算！今永昇太優質好投吞敗 勇士率先奪第30勝

今永昇太。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天在客場先發面對勇士，今永主投7局失2分，勇士隊第8局下攻進關鍵3分，讓小熊最後以1比4輸球，吞下4連敗。勇士贏球後成為全聯盟率先拿到第30勝的球隊。

今永昇太開賽連續解決8名打者，直到第3局1出局後連續被敲2安，今永及時製造雙殺守備化解危機。第4局今永被勇士鮑德溫（Drake Baldwin）擊出陽春砲掉分，該半局1出局後又被敲安，今永昇太讓勇士強打萊利（Austin Riley）擊出雙殺打結束該半局。

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今永昇太第5局、第6局、第7局都讓勇士打線3上3下，8局上打完雙方仍是1比1平手。8局下小熊隊讓今永昇太續投，勇士打者哈里斯（Michael Harris II）敲出二壘方向的軟弱滾地球，小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）傳一壘不及，讓對手形成內野安打，今永這時也被換下場。

接替投球的小熊投手右投梅頓（Phil Maton）不穩，先被勇士韓籍游擊手金河成敲安，2出局後，雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出帶有1分打點的二壘安打，這1分算在今永的自責分，接著杜邦（Mauricio Dubón）轟出兩分砲，幫助勇士單局進帳3分，最終勇士收下4連勝。

總計今永昇太帳面上7局用96球，其中有64顆好球，被敲5安包含1轟，失掉2分，賞6次三振，沒有投出保送，吞本季第3敗，賽後防禦率為2.32，此戰最快投到92.1英里（約148.2公里）。

勇士今天用6名投手，瑞奇（JR Ritchie）先發4.1局失1分無關勝敗，蘇雷亞斯（Robert Suarez）1局賞2K無失分收本季第4勝，終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）1局無失分收本季第8次救援成功。

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