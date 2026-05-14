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MLB》罕見的「外野無助殺雙殺」！ 洛磯創13年來首見場景

2026/05/14 11:20

洛磯左外野手麥卡錫。（路透）洛磯左外野手麥卡錫。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯左外野手麥卡錫（Jake McCarthy）今天首局上演罕見的「無助殺雙殺」，寫下大聯盟賽場近13年來首見的場景。洛磯最後在客場以10比4擊敗海盜，讓洛磯中止近期的3連敗。

海盜1局下1出局攻占二壘，雷諾斯（Bryan Reynolds）擊出左外野飛球，鎮守左外野的麥卡錫上前接殺，而且二壘跑者克魯茲（Oneil Cruz）太早離開壘包、來不及回壘，讓麥卡錫直接衝到二壘踩壘包封殺，上演另類的雙殺守備。

根據《美聯社》報導，這是自2013年7月31日（美國時間）的紅襪高梅斯（Jonny Gomes）後，大聯盟賽場首次上演左外野手的「無助殺雙殺」。

洛磯全場出現11支安打，莫尼亞克（Mickey Moniak）單場3安5打點，包含一發三分砲。T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）也貢獻3安1打點，包含一發陽春彈。

洛磯左投昆塔納（Jose Quintana）4局失3分2分自責無關勝敗，山薩泰拉（Antonio Senzatela）後援3局失1分收本季第3勝；海盜先發凱勒（Mitch Keller）主投5.2局失6分，吞本季第2敗。

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