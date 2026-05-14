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MLB》太鬼了！38歲古巴火球男狂飆1350K 逼近史無前例偉業

2026/05/14 11:29

查普曼。（法新社）查普曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪38歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）今天後援1局飆3K無失分，奪下本季第9次救援成功，持續逼近歷史新頁。

紅襪8局打完3：1領先費城人，9上派出查普曼登板，雖然一度面臨2出局二三壘有人危機，但他馬上回穩用4球K掉波姆（Alec Bohm），驚險關門。

查普曼後援1局用了22球、最快球速來到99.8英哩（約160.6公里），沒被敲安無失分，投出3三振、2保送，防禦率降至0.66。

查普曼生涯累積1350次三振，暫居歷史後援投手三振榜第2名，紀錄保持人則是威爾海姆（Hoyt Wilhelm）的1363K，查普曼只差14K就能超越，有望在本季締造新猷。

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