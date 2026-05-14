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體育 籃球 NBA

NBA季後賽》哈登30分領銜 騎士延長賽力退活塞聽牌

2026/05/14 11:13

哈登（左）。（路透）哈登（左）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今天作客活塞，一路和對手廝殺進延長賽，哈登（James Harden）砍下全隊最高30分，他也在延長賽有不俗表現，率隊以117：113贏下這一場「天王山之戰」，這也是他們本季季後賽首度在客場贏球，系列賽3：2聽牌。

騎士在前一系列賽靠著米契爾（Donovan Mitchell）單場灌進43分帶領下，搶下關鍵一勝扳平戰局。兩隊今天移師活塞主場進行「天王山之戰」，兩隊上半場一路拉鋸，半場打完活塞暫時以60：52領先。坎寧安（Cade Cunningham）在上半場進帳20分全場最高，騎士方面以哈登13分最佳。

易籃後，騎士展開逆襲，第3節靠著哈登三分球帶動，打出一波12：6攻勢迎頭趕上，又接連命中三分球一舉超前，3節打完騎士反倒取得4分領先。

末節活塞超車一度擴大到9分差，但最後關頭莫布里（Evan Mobley）連拿5分，又在罰球線上得分，帶領騎士在終場前45秒扳成103：103平，而兩隊都沒能把握接下來的進攻機會，進入延長賽。

騎士在延長賽開局打出4：0攻勢，今天手感不理想的米契爾此時跳出連拿5分，帶隊擴大領先，但活塞很快反擊，追到剩3分差。哈登此時跳出，殺到禁區後造成犯規，又在罰球線上添分數，隨後坎寧安在終場前25.9秒投進重要一擊，助隊追到2分差，只是時間不夠只能採取犯規戰術。

騎士在最後關頭靠著哈登站上罰球線接連得分，回到4分領先，活塞也沒能把握接下來的進攻機會，只能眼看對手帶走勝利。

哈登今天繳出全隊最高30分、8籃板、6助攻，但出現6次失誤，米契爾21分次之；活塞方面，坎寧安（Cade Cunningham）猛砍39分，但獨木難撐大廈仍無力帶隊贏球。

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