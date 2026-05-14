自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》ERA不到1！大谷翔平7局飆8K好投 重回大聯盟防禦率王

2026/05/14 12:07

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天單刀出擊，「投手大谷」先發7局無失分，送出8次三振，有望收下本季第3勝。道奇前7局打完以4比0領先巨人。

大谷翔平開賽連續解決2人後，先投出保送，接著被敲安，讓對手攻占一、二壘，大谷3球三振巨人大物艾德里奇（Bryce Eldridge），化解危機。第2局大谷翔平上演3上3下。

第3局大谷翔平連續抓到2個出局數後，被三屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）耗掉10球選到保送，這時大谷罕見發生投手犯規，讓跑者上到二壘，不過大谷讓巨人打者拉莫斯（Heliot Ramos）敲中外野平飛球出局，再度解危。

大谷翔平第4局連飆3次三振，第5局又上演3上3下、單局送出2次三振。第6局大谷1出局後被擊出安打，大谷先解決拉莫斯，再三振巨人強打德弗斯（Rafael Devers），結束該半局。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

第7局大谷翔平續投，1出局後連續被擊出2安，巨人打者吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野飛球被接殺，巨人二壘跑者阿德梅斯（Willy Adames）卻提前離壘過遠、來不及回壘，讓道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）傳二壘完成封殺，上演另類雙殺守備，大谷也完成投球工作退場。

總計大谷翔平先發7局用105球是本季單場最多，僅被敲4安，賞8次三振，丟2次保送，賽後防禦率0.82，由於達到規定投球局數，「投手大谷」再度重回大聯盟防禦率王。

道奇打線突破巨人左投雷伊（Robbie Ray），第3局靠工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）、貝茲（Mookie Betts）的「背靠背」陽春砲拿到2分。第4局道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）適時安打、寇爾（Alex Call）的高飛犧牲打，單局再得2分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中