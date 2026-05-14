MLB》ERA不到1！大谷翔平7局飆8K好投 重回大聯盟防禦率王

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天單刀出擊，「投手大谷」先發7局無失分，送出8次三振，有望收下本季第3勝。道奇前7局打完以4比0領先巨人。

大谷翔平開賽連續解決2人後，先投出保送，接著被敲安，讓對手攻占一、二壘，大谷3球三振巨人大物艾德里奇（Bryce Eldridge），化解危機。第2局大谷翔平上演3上3下。

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第3局大谷翔平連續抓到2個出局數後，被三屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）耗掉10球選到保送，這時大谷罕見發生投手犯規，讓跑者上到二壘，不過大谷讓巨人打者拉莫斯（Heliot Ramos）敲中外野平飛球出局，再度解危。

大谷翔平第4局連飆3次三振，第5局又上演3上3下、單局送出2次三振。第6局大谷1出局後被擊出安打，大谷先解決拉莫斯，再三振巨人強打德弗斯（Rafael Devers），結束該半局。

大谷翔平。（路透）

第7局大谷翔平續投，1出局後連續被擊出2安，巨人打者吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野飛球被接殺，巨人二壘跑者阿德梅斯（Willy Adames）卻提前離壘過遠、來不及回壘，讓道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）傳二壘完成封殺，上演另類雙殺守備，大谷也完成投球工作退場。

總計大谷翔平先發7局用105球是本季單場最多，僅被敲4安，賞8次三振，丟2次保送，賽後防禦率0.82，由於達到規定投球局數，「投手大谷」再度重回大聯盟防禦率王。

道奇打線突破巨人左投雷伊（Robbie Ray），第3局靠工具人艾斯皮納（Santiago Espinal）、貝茲（Mookie Betts）的「背靠背」陽春砲拿到2分。第4局道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）適時安打、寇爾（Alex Call）的高飛犧牲打，單局再得2分。

Nasty movement on Shohei Ohtani's sweeper pic.twitter.com/5luT1iOK0n — MLB （@MLB） May 14, 2026

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