WTT支線賽》逆轉20歲印度小將 李昱諄今年首度闖進女單4強

李昱諄在女單8強賽逆轉印度小將，今年首度闖進4強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄在2026年WTT伊斯坦堡支線賽女單8強賽，以3:1逆轉從資格賽晉級的印度小將柯特查，締造今年單打最佳戰績，4強將遭遇43歲德國直板老將單曉娜；李昱諄和簡彤娟的女雙組合，也演出「讓2追3」的逆轉戲碼，今年第三度闖進決賽，將與印度的穆克吉「怪膠組合」爭冠。

世界排名61的李昱諄面對排名209的柯特查，首局還在適應對手球路，4平後連丟5分，7:11讓出；但第2局起完全掌控局面，6:0強勢開局後，11:4扳回一城，隨後兩局也未遭遇太多抵抗，11:5、11:2再下兩城。

請繼續往下閱讀...

李昱諄3月份在德國杜塞道夫支線賽16強戰才擊敗過世界排名96的單曉娜，不過當時苦戰5局才過關。直板顆粒打法的單曉娜在8強戰以直落三收拾19歲日本小將青木咲智。

女雙方面，今年已攜手奪下里爾、杜塞道夫兩座支線賽冠軍的李昱諄/簡彤娟，4強面對香港的吳詠琳/李凱敏，前兩局以9:11、12:14丟掉。關鍵第3局，李簡配在開局6:2領先下被追到8:7，所幸在叫出暫停後以11:8拿下；第4局更在3平後連拿8分，將對手「定桿」。

決勝局，李簡配6:7落後下連拿2分反超，也逼出對手的暫停，重回比賽後，李簡配10:8率先聽牌，不料關鍵時刻，簡彤娟發球失誤送對手1分，隨後雙方在相持球大戰中，李昱諄出現幸運的再見擦邊球，11:9絕殺對手，也將本季連勝紀錄推進至10場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法