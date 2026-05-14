自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》逆轉20歲印度小將 李昱諄今年首度闖進女單4強

2026/05/14 11:39

李昱諄在女單8強賽逆轉印度小將，今年首度闖進4強。（取自國際桌總官網）李昱諄在女單8強賽逆轉印度小將，今年首度闖進4強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將李昱諄在2026年WTT伊斯坦堡支線賽女單8強賽，以3:1逆轉從資格賽晉級的印度小將柯特查，締造今年單打最佳戰績，4強將遭遇43歲德國直板老將單曉娜；李昱諄和簡彤娟的女雙組合，也演出「讓2追3」的逆轉戲碼，今年第三度闖進決賽，將與印度的穆克吉「怪膠組合」爭冠。

世界排名61的李昱諄面對排名209的柯特查，首局還在適應對手球路，4平後連丟5分，7:11讓出；但第2局起完全掌控局面，6:0強勢開局後，11:4扳回一城，隨後兩局也未遭遇太多抵抗，11:5、11:2再下兩城。

李昱諄3月份在德國杜塞道夫支線賽16強戰才擊敗過世界排名96的單曉娜，不過當時苦戰5局才過關。直板顆粒打法的單曉娜在8強戰以直落三收拾19歲日本小將青木咲智。

女雙方面，今年已攜手奪下里爾、杜塞道夫兩座支線賽冠軍的李昱諄/簡彤娟，4強面對香港的吳詠琳/李凱敏，前兩局以9:11、12:14丟掉。關鍵第3局，李簡配在開局6:2領先下被追到8:7，所幸在叫出暫停後以11:8拿下；第4局更在3平後連拿8分，將對手「定桿」。

決勝局，李簡配6:7落後下連拿2分反超，也逼出對手的暫停，重回比賽後，李簡配10:8率先聽牌，不料關鍵時刻，簡彤娟發球失誤送對手1分，隨後雙方在相持球大戰中，李昱諄出現幸運的再見擦邊球，11:9絕殺對手，也將本季連勝紀錄推進至10場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中