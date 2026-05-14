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MLB》防禦率只有0.82！大谷翔平寫神紀錄奪第3勝 道奇終結4連敗

2026/05/14 12:37

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平再度成為救世主，今天繳出7局8K無失分優質先發，率隊4：0擊敗巨人，終結4連敗。

大谷此戰「只投不打」，首局漂亮化解得點圈危機，接下來2到6局投得虎虎生風，讓巨人打線一籌莫展無失分。

第7局續投，大谷遭遇1出局一二壘有人亂流，所幸他讓吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野飛球出局，加上巨人發生跑壘失誤，形成變相雙殺下莊。

大谷翔平先發7局用了105球、最快球速100.6英哩（約161.9公里），被敲4安無失分，猛飆8次三振，另有2保送，賽後防禦率0.82，重回大聯盟防禦率王。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1912年自責分成為正式紀錄後，大谷寫下道奇投手賽季前7場先發防禦率第2低紀錄，僅次1981年瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.29ERA。

大谷退場後，道奇牛棚史考特（Tanner Scott）、赫特（Kyle Hurt）各投1局無失分，聯手完封巨人，大谷本季第3勝到手。

道奇3下靠著艾斯皮納（Santiago Espinal）、貝茲（Mookie Betts）「背靠背」陽春砲先馳得點，4下再添2分保險分，終場以4：0收勝。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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