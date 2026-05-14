MLB》最速166公里！釀酒人火球新星7局狂飆10K 本月兩度抽筋退場

釀酒人火球新星米蕭羅斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今天交出7局無失分、狂賞10次三振的好投，全場最快投到103.3英里（約166.2公里），但他在第8局熱身時出現大腿抽筋退場。釀酒人牛棚失守，最後在主場以1比3敗給教士。

米蕭羅斯基此戰前7局只被敲4安，沒有失分，用球數為93球，釀酒人打完前7局以1比0領先。第8局米蕭羅斯基到投手丘練投1球時，因右大腿四頭肌抽筋退場。釀酒人牛棚卻在9局上失守，後援右投尤里貝（Abner Uribe）被教士打者西茲（Gavin Sheets）擊出逆轉三分砲，最終釀酒人中斷近期4連勝。

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米蕭羅斯基此戰7局用93球中，共投出40顆100英里（約160公里）以上的火球，賽後防禦率為2.12。這是他連續5場先發中單場至少送出8次三振，並列隊史第二長紀錄。此外，米蕭羅斯基近期是連續18.1局沒有失分。

這是米蕭羅斯基近3場先發中，有2次因為抽筋而提前退場。米蕭羅斯基賽後表示，「應該是差不多的情況，只是這次從大腿後肌變成大腿四頭肌，這不是我們沒看過的狀況，所以會沒事的，我已經準備好繼續投球了。」

釀酒人教頭墨菲（Pat Murphy）表示，「他投球都非常用力……我們有人能控制這個狀況，我不認為這是什麼值得擔心的問題。」

Jacob Misiorowski continues to absolutely DOMINATE.



7 IP, 4 H, 0 ER, 0 BB, 10 K

20 whiffs

43% CSW



This kid is an ACE. The improvement he has made with his command has been incredible.



2.12 ERA and 0.90 WHIP with 80 Ks in 51 IP on the season.pic.twitter.com/VVkllO12ww — Nicho Roessler （@NichoRoessler） May 14, 2026

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