MLB》自認還年輕想繼續二刀流 大谷翔平談打擊低潮：單純實力不足

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，主投7局沒有失分，幫助道奇以4比0完封巨人，道奇也中止近期的4連敗。外媒被問到隨著年齡增長，二刀流的負擔是否變得更吃重？現年31歲的大谷翔平對此說，「我覺得現在就是最好的狀態，覺得自己很年輕，想繼續努力下去。」

大谷翔平昨天擊出陽春砲，這是他相隔11場再度開轟、也是5月份首轟，而道奇為了控管大谷的身體負擔，讓「打者翔平」連續2天罕見休兵。

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此戰大谷翔平先發7局無失分、賞8次三振，收本季第3勝，也是自美國時間4月15日以來的首場勝投。「投手大谷」開季7場先發都交出優質先發，單場最少投滿6局，目前以44局達成規定投球局數，以防禦率0.82重返大聯盟防禦率王。

大谷翔平。（美聯社）

根據日媒《體育日本》報導，對於今天「只投不打」，大谷翔平表示，「主要是想把昨天好的部分再重新鞏固一下。休息當然很重要，但該做的事情還是要做，希望下次上場時能夠展現出來。」

不過，「打者翔平」在5月份的打擊率僅1成50、只有1發全壘打。本季「打者翔平」出賽43場，交出7轟、17分打點，打擊率2成40，整體攻擊指數（OPS）為0.797。

談到近期打擊低潮，大谷翔平認為，「單純就是實力不足。狀況有好有壞，而這些也都是實力的一部分。如何不讓低潮拖太久，擁有更多能維持好狀態的方法，我覺得這也算是球員的能力。」

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