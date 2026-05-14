MLB》「送頭」跑壘讓大谷翔平解危！領57億的巨人球星坦言羞愧

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，主投7局沒有失分，幫助道奇以4比0完封巨人，道奇也中止近期的4連敗。其中，巨人30歲明星游擊手阿德梅斯（Willy Adames）第7局發生一次要命的跑壘失誤，葬送巨人隊的得分機會，讓他賽後坦言感到羞愧。

此戰7局上1出局，巨人打線面對大谷翔平，阿德梅斯、查普曼（Matt Chapman）連續擊出安打攻占一、二壘，下一棒的吉伯特（Drew Gilbert）擊出中外野飛球被接殺，巨人二壘跑者阿德梅斯這時卻已經跑過三壘，當他發現狀況不對時，已經來不及回壘，讓道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）傳二壘完成封殺，上演另類雙殺守備。

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根據灣區《NBC體育》報導，阿德梅斯賽後受訪坦言當時是忘記出局數，「那顯然是個不該發生的失誤，那個失誤大概是我在比賽中最感到羞愧的一次。我知道那種情況不能發生。那是我的錯，是我造成的。」

今年開季打了43場比賽，巨人團隊只有12次盜壘是全大聯盟最少，據《Fangraphs》跑壘指標「BsR」顯示，巨人隊為「-4.2」，並列全大聯盟墊底。

談到阿德梅斯的跑壘，巨人總教練維特洛（Tony Vitello）表示，「不管當時到底出了什麼錯，我們都會把問題釐清。整體而言，我認為跑壘是我們春訓時就一直在強調的課題，我們真的投入很多心力。我原本以為球隊在春訓後已有進步，因為這是我們去年就想改善的地方。」

阿德梅斯去年季前以7年1.82億美元（約新台幣57.8億元）大約加盟巨人，上季交出30轟、87分打點、打擊率0.225的表現。今年阿德梅斯出賽42場，貢獻3轟、11分打點，打擊率0.222。

Willy Adames appeared to forget how many outs there were and gifted Shohei Ohtani a free double play pic.twitter.com/vDeHgGddZW — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 14, 2026

阿德梅斯。（法新社）

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