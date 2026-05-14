TPBL》最強吉祥物是他！瑞迪勇奪年度吉祥物、攻城獅獲選年度主場

新竹攻城獅奪下年度主場。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今公布 2025-26 賽季MAJI TPBL年度主場與年度吉祥物獎項。MAJI年度主場由新竹御嵿攻城獅獲選，而今年新增的年度吉祥物獎項則由球團吉祥物「瑞迪」奪下雙料肯定，成為本季場內外最具人氣代表之一。

本次年度吉祥物評選中，瑞迪以 1萬7262 票高票奪冠，擊敗桑德（6666票）與戰神Richart（5292票），在球迷票選中展現壓倒性人氣。

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瑞迪自進入球團以來，以高度互動性與鮮明人設深受球迷喜愛，不僅能在場邊與觀眾自然互動，也會依據不同主場主題活動更換造型，提升觀賽趣味與參與感。攻城獅球迷普遍認為，瑞迪在社群經營上同樣極具特色，無論是賽前拉票貼文或日常互動內容，都展現幽默風格與高度辨識度，成為聯盟最具話題性的吉祥物之一。

在MAJI TPBL年度主場評選方面，新竹御嵿攻城獅同樣以整體表現脫穎而出，不僅在媒體評分中以97分位居第一，在球迷票選中亦以 1萬8840 票拿下最高票，形成雙料第一的優勢。

攻城獅球迷指出，攻城獅主場最大特色在於高度主題化的賽事包裝，其中本季「Yes Sir 獅紫軍」主題週最令人印象深刻，該主題週開場演出跳脫傳統啦啦隊表演形式，改由球員帶領與軍人共同合唱國歌，營造強烈儀式感。除此之外，「萊恩尼爾大舞廳」復刻主題週邀請「舞棍阿伯」熱力開唱，搭配 Muse Girls 驚豔全場的旗袍表演，成功營造濃厚復古情懷；而「宅男打籃球」主題週則帶領球迷重溫隊名起源，球員披上經典漫畫復刻球衣出賽，不僅致敬本土籃球漫畫，更喚起獅紫軍最純粹的籃球熱血，這些企劃皆被球迷評為本季津津樂道、最有記憶點的主場活動。

本季「MAJI TPBL年度主場」獎項由城市生活場域品牌 MAJI 集食行樂冠名支持，以「主場精神」為核心，表彰在賽季中持續為現場氛圍、社群互動與城市生活感注入能量的球團主場經營。

聯盟表示，本次年度主場評選除考量整體賽事呈現外，也著重於球團在主場氛圍營造、主題活動設計與球迷互動上的整體表現，而新竹御嵿攻城獅在多面向經營上的投入與創意，正體現了「主場精神」的核心價值。

攻城獅吉祥物瑞迪獲選為年度吉祥物。（TPBL提供）

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