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MLB》大谷翔平締造史上第6人偉業！ 道奇主帥讚嘆：宰制級表現

2026/05/14 15:23

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天扮演救世主，繳出7局8K無失分優質先發宰制巨人，率隊終結4連敗，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚嘆。

大谷翔平先發7局用了105球、最快球速100.6英哩（約161.9公里），被敲4安無失分，猛飆8次三振，另有2保送，本季第3勝到手，賽後防禦率0.82，重回大聯盟防禦率王。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1913年起正式計算自責分以來，大谷成為史上第6位在賽季前7場登板中，防禦率低於0.85且三振數超過50次的投手，締造史詩壯舉。

羅伯斯賽後對大谷的投球讚不絕口，「今晚的他，完全是宰制級的投球表現。這是一場全隊共同拿下的勝利，而最大功臣就是站在投手丘上的翔平，他7局無失分。」

羅伯斯稱讚大谷的速球尾勁很好，整場比賽火球連發，「他對打者展現了壓倒性的統治力，我認為他完全掌控了比賽。」

「投手大谷」開季以來一直維持高水準表現，羅伯斯直呼：「他想成為棒球界最好的投手，而現在，他正實現這件事。站上投手丘的他，完全像變了一個人，我想他一定是以塞揚獎為目標。」

大谷明天預計會輪休，羅伯斯表示：「他明天不用站上打擊區打5個打席，可以晚一點到球場，好好調整身體狀態，並根據昨天找到的感覺，修正打擊機制。」

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