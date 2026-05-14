自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

林昀儒宜蘭簽名會 林國漳送「挺宜蘭」帽T解鄉愁

2026/05/14 14:50

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳送給林昀儒印有「龜山島」圖案的限量帽T，象徵一起「挺宜蘭」，讓他出國征戰時，能一解鄉愁。（林國漳競辦提供）民進黨宜蘭縣長參選人林國漳送給林昀儒印有「龜山島」圖案的限量帽T，象徵一起「挺宜蘭」，讓他出國征戰時，能一解鄉愁。（林國漳競辦提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026第4屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，10日起在宜蘭運動公園體育館開打，今天是賽事最後一天，林昀儒下午現身會場舉辦個人簽名會，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也到場關心，並送上印有「龜山島」圖案的限量帽T，象徵一起「挺宜蘭」，讓他出國征戰時，能一解鄉愁。

被視為全國桌球盛事的第4屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽在宜蘭開打，來自全國各地超過1100名國小桌球選手及隊職員共襄盛舉，林昀儒剛從國際桌球總會世界桌球團體錦標賽返台，勇奪男團銅牌，今天就現身宜蘭體育館，吸引許多民眾排隊賀喜、拍照及索取簽名。

林國漳也到場致意，除拿印有「Team Yilan」的宜蘭帽T給林昀儒簽名外，更親自送上同款衣服，希望林昀儒未來出國征戰世界各地時，只要穿上這件帽T，就能想起家鄉宜蘭，稍解思鄉之情，也代表所有宜蘭鄉親對他的支持與祝福。

林國漳說，自己與林昀儒一家本是舊相識，過去每逢重要賽事，他也多次到場為昀儒加油，見證一步一步站上世界舞台，感謝昀儒長年在國際賽場上的努力與拚搏，不僅讓世界看見台灣，也讓世界看見宜蘭，成名後更是持續回饋地方，讓宜蘭桌球環境愈來愈好，也讓更多孩子有機會接觸桌球、勇敢追夢。

他允諾，未來宜蘭縣政府會更加重視運動人才培訓，除完善基層選手培育制度，也將持續強化運動場館、訓練基地及相關資源投入，打造更完整的運動發展環境，讓更多宜蘭孩子能在國際舞台發光發熱。

林昀儒親自在「Team Yilan」的宜蘭帽T上簽名。（林國漳競辦提供）林昀儒親自在「Team Yilan」的宜蘭帽T上簽名。（林國漳競辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中