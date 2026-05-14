林昀儒宜蘭簽名會 林國漳送「挺宜蘭」帽T解鄉愁

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳送給林昀儒印有「龜山島」圖案的限量帽T，象徵一起「挺宜蘭」，讓他出國征戰時，能一解鄉愁。（林國漳競辦提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026第4屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽，10日起在宜蘭運動公園體育館開打，今天是賽事最後一天，林昀儒下午現身會場舉辦個人簽名會，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也到場關心，並送上印有「龜山島」圖案的限量帽T，象徵一起「挺宜蘭」，讓他出國征戰時，能一解鄉愁。

被視為全國桌球盛事的第4屆昀儒明日之星蝴蝶盃全國桌球錦標賽在宜蘭開打，來自全國各地超過1100名國小桌球選手及隊職員共襄盛舉，林昀儒剛從國際桌球總會世界桌球團體錦標賽返台，勇奪男團銅牌，今天就現身宜蘭體育館，吸引許多民眾排隊賀喜、拍照及索取簽名。

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林國漳也到場致意，除拿印有「Team Yilan」的宜蘭帽T給林昀儒簽名外，更親自送上同款衣服，希望林昀儒未來出國征戰世界各地時，只要穿上這件帽T，就能想起家鄉宜蘭，稍解思鄉之情，也代表所有宜蘭鄉親對他的支持與祝福。

林國漳說，自己與林昀儒一家本是舊相識，過去每逢重要賽事，他也多次到場為昀儒加油，見證一步一步站上世界舞台，感謝昀儒長年在國際賽場上的努力與拚搏，不僅讓世界看見台灣，也讓世界看見宜蘭，成名後更是持續回饋地方，讓宜蘭桌球環境愈來愈好，也讓更多孩子有機會接觸桌球、勇敢追夢。

他允諾，未來宜蘭縣政府會更加重視運動人才培訓，除完善基層選手培育制度，也將持續強化運動場館、訓練基地及相關資源投入，打造更完整的運動發展環境，讓更多宜蘭孩子能在國際舞台發光發熱。

林昀儒親自在「Team Yilan」的宜蘭帽T上簽名。（林國漳競辦提供）

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