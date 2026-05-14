MLB》化身救世主締超狂紀錄獨自霸榜 美媒盛讚：大谷傳說將流傳千古

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平今天成為道奇救世主，繳出7局8K無失分優質先發，助隊以4：0完封巨人，率隊中止4連敗，本季第3勝順利入袋。大谷的鬼神表現也讓美媒盛讚：「大谷翔平的傳說將流傳千年。」

大谷翔平今天先發7局投出本季新高的105球，被敲4安無失分，飆出8次三振，另有2保送，製造17次揮空，最快球速為100.6英哩（約161.9公里），賽後以防禦率0.82重返大聯盟防禦率王。投手大谷堪稱是巨人剋星，對戰5場防禦率只有0.32。

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大谷翔平此役寫下多項紀錄，他成為自1913年起正式計算自責分以來，史上第6位在賽季前7場登板中，防禦率低於0.85且三振數超過50次的投手。大谷也創下道奇隊史先發投手賽季前7場先發防禦率第2低紀錄，僅次1981年傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.29。

根據《OptaSTATS》數據指出，大谷翔平共達成過6次「前一天開轟、隔天又以先發投手登板且無失分」的鬼神壯舉，除了大谷之外，現代棒球所有大聯盟球員加起來，竟然只有1次，由名將強森（Walter Johnson）於1909年8月16日達成。至於「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）曾有8場在擊出全壘打後隔天擔任先發投手，但沒有任何一次能夠繳出無失分的表現。

《ESPN》記者山姆·布洛克（Sam Block）盛讚大谷翔平的表現，「大谷翔平是棒球界最強的打者，也是棒球界最強的投手，他是毫無爭議是史上最偉大的球員，他的傳說將流傳千年。」

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