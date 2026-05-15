中職全洋投對決、雲豹與國王拚G3 今日賽事預告與轉播

勝騎士。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，小熊客場推出布朗（Ben Brown）對決勇士當家塞揚左投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale），布朗得發揮續航力，才能助客軍踢館復仇強敵，尋求終止4連敗。至於巨人與道奇兩隊本次系列戰最後一次交手，巨人隊預計派出右投魯普（Landen Roupp）先發，對陣道奇右投斯漢（Emmet Sheehan），日籍巨星大谷翔平昨專心投球率領道奇止敗之後，則將休兵調整，大家千萬不要錯過。

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中職有3場賽事，全部上演洋投對決，中信兄弟派出王牌之一的勝騎士出馬，統一獅則由獅帝芬領銜捍衛亞太主球場；天母就看樂天桃猿麥斯威尼VS味全龍魔神龍；至於台鋼雄鷹艾速特則在新莊挑戰富邦悍將魔力藍，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

TPBL季後賽首輪第3戰，台啤雲豹踢館新北國王，前兩場雙方戰成1勝1負平手，高錦瑋和林書緯這兩大人氣後衛，都準備今晚在和平籃球館各自助隊搶下關鍵勝利，以獲得聽牌優勢。

MLB

07：10 小熊 VS 勇士 緯來體育、愛爾達體育2台

10：00 巨人 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

泰國羽球公開賽

13：00 8強（上） 愛爾達體育3台

17：00 8強（下） 愛爾達體育3台

日職

17：00 羅德 VS 火腿 DAZN2

中職

18：30 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 緯來體育、愛爾達體育1台

18：30 中信兄弟 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

18：30 樂天桃猿 VS 味全龍 愛爾達體育4台

TPBL季後賽

19：00 台啤雲豹 VS 新北國王 MOMOTV、Youtube

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