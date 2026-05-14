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MLB》林維恩擠身大聯盟百大新秀！被看好有前段輪值潛力、最快明年上大聯盟

2026/05/14 16:44

林維恩。（資料照，路透）林維恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新百大新秀榜，效力運動家2A的20歲台灣新星左投林維恩首度進入榜單，名列第95名，球探看好他有前段輪值的潛力。

林維恩本季在小聯盟2A已經先發7場，累積2勝0敗，34局投球失10分（7責失），狂飆43次三振，防禦率1.85，每局被上壘率0.91，投球表現不俗。

大聯盟官網的球探報告給林維恩的速球50分、曲球55分、滑球55分、變速球50分、控球55分，總分55分的評價，並提到林維恩擁有多樣化的變化球路，雖然直球球速在2025年球季後段下滑至90到92英里，但運動家認為這是他首個完整賽季的疲勞所致，預期球速未來能回升至95至96英里。

內文也提到，林維恩的滑球十分犀利，能夠製造大量的揮空，曲球是他投得最好的變化球，下墜幅度驚人，叉指變速球也有高水準的表現。此外，他的武器庫中還有指叉球，但球團建議他減少使用這顆變化球。

球探報告寫道，林維恩的個性十分活潑且風趣，在投手丘上很有自信，讓他成為一名優秀的競爭者，他最強大的優勢在於對每種球路都能展現出色的控球能力，能夠隨心所欲地投進好球帶，這從他第一年令人驚艷的三振保送比5.32中便可見一斑。如果他能如運動家隊預期將球速提升，他的天花板有望推向「前段輪值先發投手」等級，他的評價在過去一年中急遽飆升，成為有望在體系內快速攀升的潛力新星，預測2027年有機會升上大聯盟。

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