MLB》昔日洋基「痛痛人」醜聞連環爆！前妻指控：在洗髮精瓶亂尿尿

帕瓦諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基前明星右投「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）近日與前妻艾莉莎（Alissa Pavano）爆發婚前協議風波，今天又曝光更多令人震驚的細節，包括他被指控曾在前妻的洗髮精瓶中尿尿，甚至「故意弄髒她睡覺的床鋪」。

根據《紐約郵報》報導指出，艾莉莎已向康乃狄克州上訴法院提出請求，希望撤銷兩人在佛州簽署的婚前協議，她聲稱自己當年是在帕瓦諾的威脅下被迫簽署該協議。艾莉莎聲稱，當初是在帕瓦諾「強烈控制慾」與「威脅拋棄」下，才被迫簽署讓她完全喪失經濟獨立權的婚前協議，雖然地方法院最初裁定協議有效，但判給艾莉莎30萬美元補償金及價值100萬美元的房產。

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艾莉莎同時也對帕瓦諾提出更多指控，她聲稱在2024年送出離婚起訴書約20分鐘後，帕瓦諾在家庭群組中傳送了一張家中廚房桌上擺放多支槍械的照片，被寫道：「要堅守堡壘」。艾莉莎還指控，帕瓦諾在她的洗髮精瓶裡尿尿，甚至在艾莉莎育兒期間，帶女性伴侶返家「故意弄髒」其床鋪，並移走屋內所有乾淨床單，致使前妻無法擁有基本的衛視與安全睡眠環境。此外，帕瓦諾還遭控在艾莉莎臥室安裝針孔攝影機，甚至栽贓毒品企圖奪取監護權。

據警方統計，自2024年以來，執法人員已9次接到報案前往兩人住宅處理糾紛，雖然目前兩人共同擁有３個孩子的監護權，但艾莉莎已向法院申請禁制令，要求限制帕瓦諾在育兒期間的行動。帕瓦諾及其法律團隊必須在15日前對上訴做出回應，屆時兩人也將針對離婚訴訟的其他部分出庭。這場涉及昔日球星、網紅前妻與百萬資產的法律大戰，預計將揭露更多大聯盟球員退役後的崩壞內幕。

現年50歲的帕瓦諾最為球迷熟知的，莫過於2005年與洋基簽下4年3950萬美元的合約，但他卻飽受傷病所苦，表現不如預期，3季僅先發26場，繳出9勝8敗、防禦率5.00的慘澹成績，讓他被媒體封為「痛痛人」。

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