自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》昔日洋基「痛痛人」醜聞連環爆！前妻指控：在洗髮精瓶亂尿尿

2026/05/14 17:24

帕瓦諾。（資料照，美聯社）帕瓦諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基前明星右投「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）近日與前妻艾莉莎（Alissa Pavano）爆發婚前協議風波，今天又曝光更多令人震驚的細節，包括他被指控曾在前妻的洗髮精瓶中尿尿，甚至「故意弄髒她睡覺的床鋪」。

根據《紐約郵報》報導指出，艾莉莎已向康乃狄克州上訴法院提出請求，希望撤銷兩人在佛州簽署的婚前協議，她聲稱自己當年是在帕瓦諾的威脅下被迫簽署該協議。艾莉莎聲稱，當初是在帕瓦諾「強烈控制慾」與「威脅拋棄」下，才被迫簽署讓她完全喪失經濟獨立權的婚前協議，雖然地方法院最初裁定協議有效，但判給艾莉莎30萬美元補償金及價值100萬美元的房產。

艾莉莎同時也對帕瓦諾提出更多指控，她聲稱在2024年送出離婚起訴書約20分鐘後，帕瓦諾在家庭群組中傳送了一張家中廚房桌上擺放多支槍械的照片，被寫道：「要堅守堡壘」。艾莉莎還指控，帕瓦諾在她的洗髮精瓶裡尿尿，甚至在艾莉莎育兒期間，帶女性伴侶返家「故意弄髒」其床鋪，並移走屋內所有乾淨床單，致使前妻無法擁有基本的衛視與安全睡眠環境。此外，帕瓦諾還遭控在艾莉莎臥室安裝針孔攝影機，甚至栽贓毒品企圖奪取監護權。

據警方統計，自2024年以來，執法人員已9次接到報案前往兩人住宅處理糾紛，雖然目前兩人共同擁有３個孩子的監護權，但艾莉莎已向法院申請禁制令，要求限制帕瓦諾在育兒期間的行動。帕瓦諾及其法律團隊必須在15日前對上訴做出回應，屆時兩人也將針對離婚訴訟的其他部分出庭。這場涉及昔日球星、網紅前妻與百萬資產的法律大戰，預計將揭露更多大聯盟球員退役後的崩壞內幕。

現年50歲的帕瓦諾最為球迷熟知的，莫過於2005年與洋基簽下4年3950萬美元的合約，但他卻飽受傷病所苦，表現不如預期，3季僅先發26場，繳出9勝8敗、防禦率5.00的慘澹成績，讓他被媒體封為「痛痛人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中